Clamor vecinal en Gandia contra el cierre de los consultorios del Raval, Benipeixcar y Beniopa

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguraba hace unos días, en una visita que realizaba al hospital de Gandia para inaugurar el servicio de radioterapia, que la Conselleria de Sanidad "no descarta nada" en relación al posible cierre de los consultorios médicos de los distritos del Raval, Benipeixcar y Beniopa de esta ciudad debido a la implantación del nuevo mapa sanitario al que obliga la apertura del Espai Roís de Corella.

Los vecinos de ambos barrios dieron ayer una razón más para que la decisión sea finalmente mantenerlos abiertos y es su frontal oposición a quedarse sin el servicio médico de proximidad. Así se lo hicieron saber en una concentración que tuvo lugar, precisamente, a las puertas del nuevo edificio construido en el solar de lo que antiguamente fue el hospital Francesc de Borja.

Las dos pancartas que presidieron la concentración / Levante-EMV

Una pancarta que rezaba: "No al tancament de Beniopa, Benipeixcar i el Raval" encabezó la protesta, a la que acudieron la concejala de Sanidad, Liduvina Gil, y la de Bienestar Social, Inma Rodríguez, entre otros representantes municipales.

"Recorte" fue otra de las palabras más utilizadas por los presentes para defender la apertura de unos espacios que ofrecen servicio, en muchos casos, a personas con movilidad reducida y que con estos consultorios pueden deplazarse más fácilmente a ser visitadas por los médicos que si tienen que hacerlo a Roís de Corella o el centro de salud de Beniopa.

La Generalitat aún no ha dicho la última palabra y el presidente Mazón está aprovechando la situación para confrontar sus políticas a la del Gobierno, especialmente a Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, que es de Gandia, a quien culpa de no homologar los títulos de médicos extracomunitarios, haciendo que no haya suficientes profesionales para cubrir el servicio, como insistió también en su visita a la capital de la Safor de la pasada semana.