El IV Campus Musical Vicky Foods enriquecerá la oferta cultural de "Gandia a la Mar"

Gandia acoge, de nuevo, el Campus Musical Vicky Foods, que este año en su cuarta edición se desarrollará entre el 22 y el 26 de julio. Se trata de una iniciativa dirigida a los y las jóvenes de entre 12 y 19 años que estén cursando Enseñanzas Profesionales de Música o que tengan aprobada la prueba de acceso a estos estudios.

El campus está especializado en distintos instrumentos. Concretamente, se ofrecen plazas para flauta, oboe, fagot, clarinet, saxofón, trompa, trompetas, trombón, percusión, violín, viola, violonchelo y contrabajo.

El Campus Musical Vicky Foods de 2024 ha sido presentado por la concejala delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra; el director de la Fundació Vicky Foods, José Vicente Castell, y el director de la iniciativa, Vicent Mengual.

Sendra ha agradecido a la Fundación haber escogido Gandia para organizar el Campus. "Es una iniciativa que complementa la oferta turística de nuestra ciudad, ya que el concierto final lo llevaremos a primera línea de playa el viernes 26 de julio para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de un concierto de mucha calidad y se hará dentro de la programación de Gandía en el Mar.

La responsable de Turismo afirma que "además de dar a conocer lo que somos, estamos trabajando el talento, a la vez que abrimos espacios para el desarrollo del Campus como el Teatro Serrano, el MAGa, el Claustro de la Biblioteca o las calles y plazas de la ciudad, con lo que dinamizamos el centro durante el verano".

Mengual, por su parte, ha destacado que los participantes se dividirán en dos grandes grupos que formarán una orquesta y una banda para ensayar el concierto de cierre, que tendrá lugar el último día.

Como novedad, las tardes estarán dedicadas al proyecto Form-Art-E, gracias al cual se llevarán a cabo charlas de ámbito artístico y cultural. Entre otras cosas, se tratarán temas como la gestión emocional, el liderazgo, la marca personal o la tolerancia a la frustración, así como cursos sobre el miedo escénico y la creatividad en el sentido más amplio.

"Esta iniciativa nace desde el punto de vista de complementar la formación que el alumnado no tiene en sus enseñanzas académicas formales. Es un plus de calidad que queremos dar al campus y creemos que puede ser un aspecto pionero, ya que no es una combinación formativa que pueda verse en otras partes", señala el director del proyecto.

Por lo que respecta al profesorado, Mengual ha comentado que la iniciativa garantiza un cierto nivel de formación avalado por los profesionales que imparten las clases. "Por la mañana contaremos con gente que ha estado trabajando en conservatorios de la red pública o en conservatorios de la Generalitat, así como gente que trabaja en orquestas de ámbito nacional a nivel profesional".

"Por las tardes también vendrá gente de reconocido prestigio como, por ejemplo, Cristóbal Soler, el director de la Banda Municipal de Valencia, o Marisa Císcar, psicóloga especializada en la gestión emocional en el mundo de la música, entre otros", ha añadido.

Respecto a las inscripciones, destacar que son 125 los alumnos y alumnas participantes y que todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a la Fundación Pequeño Deseo, organización que se dedica a cumplir los sueños de los niños y niñas con enfermedades graves.

El director de la Fundación Vicky Foods ha expresado que es "todo un orgullo volver a apoyar esta actividad". "Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al Ayuntamiento y a las empresas que se han sumado a este proyecto, que ya es todo un referente musical en la cultura de nuestra ciudad", ha finalizado.