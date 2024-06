El sacrificio que hace Tavernes para poder tener arena en la Goleta este verano

"Desde el día 26 de junio hasta el 12 de julio se realizarán trabajos de trasvase de arena. Perdonen las molestias". Así reza un cartel que desde este viernes cuelga en varias de las vallas que cierran unos 200 metros de playa en la zona de la Goleta, en Tavernes de la Valldigna. Y es que no todo es anunciar que habrá reposición de arena, algo que ocurrió durante los primeros días de junio, luego hay que realizar todas las gestiones necesarias y, ya se sabe, cuando se trata de la administración los trámites no destacan por ser especialmente rápidos.

Con todo, Costas ha cumplido la palabra que dio al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y realizará durante las próximas semanas una reposición con 9.000 metros cúbicos de arena, a pesar de que la previsión era que para el 1 de julio ya estuviera finalizada. Para el municipio es una noticia positiva, aunque a cambio sus vecinos y visitantes tener unos 200 metros de costa cerrada al paso en el inicio de la temporada turística, pese a que la falta de arena ha sido evidente desde el verano anterior, es decir, hace un año.

La valla que cierra la playa de la Goleta durante las próximas dos semanas / T.Á.C.

Los trabajos, como en su día explicó la alcaldesa, Lara Romero, consisten en el vertido del material que se está extrayendo de la vecina playa de Cullera, el cual varias máquinas depositarán y luego esparcirán y allanarán para crear un perfil de playa que se espera que aguante el máximo tiempo posible, toda vez que, a la mínima que el mar esté un poco bravo podría desapareccer de nuevo, como ha ocurrido en años anteriores, cuando la arena apenas ha durado unos pocos días.

La actuación que se está llevando a cabo no estaba prevista en la planificación por parte de Costas pero el Gobierno local logró arrancarle esa aportación cuando a principios del mes de junio el propio organismo confirmaba que la arena que lleva acumulando desde finales del año pasado en un solar de la playa para depositarla en este punto no llegaba a tiempo, debido a que requiere un trabajo previo de limpieza. La alcaldesa, Lara Romero, levantó el teléfono nada más enterarse para hablar, en primera instancia, con Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, con el objetivo de no dejar a los y las bañistas de la zona de la Goleta sin playa durante este verano. Esta, a su vez, contactó con el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Finalmente, Costas se comprometió a realizar esta actuación que ahora ha arrancado.

"No es la solución que necesitamos"

Romero ha agradecido a Costas "el esfuerzo" que ha hecho, así como "al Ayuntamiento de Cullera por su sensibilidad y solidaridad con Tavernes ante la situación actual de la playa de la Goleta". "Sabemos que la aportación de arena no es la solución que necesitamos, por lo que seguiremos reclamando que se acelere el proyecto de regeneración que tenemos para nuestras playas y que cuenta con una inversión de 20 millones de euros del Gobierno de España", señalaba la alcaldesa.

"Mientras llega la solución definitiva debemos agradecer esta aportación de 9.000 metros cúbicos como medida paliativa que servirán para proteger las viviendas de la primera línea de playa y para que vecinos, vecinas y las personas que nos visiten este verano puedan disfrutar de una playa de mayores dimensiones" Romero reconoce que con estos trabajos "sacrificamos unos días este pequeño pedazo de nuestro litoral que tendrá el acceso cerrado", pero que servirá "para poder disfrutar de nuestra playa este verano con las mejores condiciones".