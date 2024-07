Posant l’accent

S’acompleix estos dies el primer aniversari de la constitució del nou govern progressista nascut de les eleccions municipals de maig de 2023 i conformat per socialistes i Compromís-Més Gandia. Fa un any vam demostrar, una vegada més, la capacitat de posar-nos d'acord pel bé de la ciutadania. Fent de tallafoc, barrant el pas a la dreta i dreta extrema a la nostra ciutat, com venim fent des del 2015, amb el primer govern del canvi. Un acord per continuar treballant en una ciutat que vol seguir sent un referent cultural, turístic, comercial, mediambiental... Una ciutat educadora, inclusiva, feminista... D’acord amb el que ha de ser una vila moderna, europea del segle XXI, que resisteix al tsunami conservador i antisocial, que també es va iniciar fa un any a la Generalitat i que ara amenaça Europa.

I com fem possibles les polítiques transformadores? Amb una gestió realista, seriosa i responsable. Però que no renuncia a la capacitat inversora, com hem demostrat amb els pressupostos de 2024, per exemple, amb més de 100 milions d’euros d’inversió amb fons propis i provinents d’altres administracions, augmentant un 5’5 % respecte al 2023. Tot això, sense perdre de vista i pensant, sobretot, en les necessitats reals de la ciutadania.

Exemples de la gestió de les regidories de Compromís el darrer any en tenim molts en Medi Ambient i Emergència climàtica, Patrimoni, Memòria Democràtica, Educació, Infància... Perquè hem finalitzat o continuat amb molts projectes encetats i n’hem presentat de nous durant este any.

Així, en Medi Ambient i Sostenibilitat són moltes les iniciatives en marxa. Per destacar dos grans actuacions, sabeu que estem treballant en la restauració fluvial del riu Serpis i el projecte de renaturalització i mitigació d’inundacions del Barranc de Beniopa. Dues fites importantíssimes en la història de la ciutat, que deixarà de donar l’esquena als seus barrancs i rius. I passarà a gaudir-los, connectant amb passejos fluvials la ciutat i la mar.

Una altra fita ha estat l’augment del pressupost de Medi Ambient en més d’1 milió d’euros, fins arribar als 3,4 milions. Es tracta de la inversió més gran mai realitzada a Gandia per al manteniment, conservació i creació de zones verdes i espais naturals, on destacaran la nova contracta de parcs i jardins (ja adjudicada i que esperem posar en marxa a l’octubre) i la contracta específica per al manteniment i conservació de les zones forestals i/o naturals de Gandia, amb una partida de 400.000 euros anuals, què podria estar adjudicada, aproximadament, en el mes de setembre. Per primera vegada, la gestió mediambiental de la ciutat tindrà un tractament específic per a l'Anella Verda, que inclou tots els espais naturals de la ciutat. Volíem demostrar la ferma aposta per la gestió diferenciada de cadascun dels ecosistemes, amb diferents contractes especialitzats, tal com fan les grans ciutats. I, per suposat, continuem treballant en la tramitació del Pla d’Infraestructura Verda que, a grans trets, contempla la protecció i posterior modificació del Pla General per a incloure-hi la connexió dels diferents espais verds de la ciutat.

També assumírem fa un any les competències en matèria d’Emergència Climàtica. Malgrat que ja havíem encetat moltes accions des de Medi Ambient, ara compta amb entitat pròpia i la importància i la visibilitat que es mereix davant una situació alarmant com la que estem vivint. Seguim avançant, per exemple, en la inversió en instal·lacions fotovoltaiques a Gandia per a reduir les emissions de CO2 i aconseguir un estalvi energètic als nostres edificis públics. En eixe sentit, haureu vist recentment com a l'edifici Tossal hem posat en marxa una planta de generació fotovoltaica per a autoconsum amb excedents amb un total de 36 panells disposats sobre la coberta de l'immoble. I recordeu també que hem eleborat un Pla Estratègic Energètic i de Reducció d'Emissió de CO2, que contempla la instal·lació d'11 punts de panells solars a Gandia, la Platja i el Grau, amb una inversió de 750.000 euros, amb la qual aconseguirem un estalvi anual de 150.000 euros i la reducció de 170 tones de CO2.

D’altra banda, ens vam fer càrrec de les competències en Promoció del Valencià, Educació i Infància. En Educació, la gestió de la xarxa d’Escoletes infantils municipals ha estat el gran objectiu, introduint una metodologia innovadora, millorant les instal·lacions i els recursos materials o dignificant el treballs de les mestres i educadores. També interessant és la iniciativa de «Patis oberts» (conjuntament amb el departament d’Esports), que ha obert els patis de les escoles unes hores a la vesprada a les famílies dels barris i als clubs esportius, proporcionant un espai segur perquè els xiquets i les xiquetes hi puguen participar en activitats esportives i recreatives, que està sent un èxit. O, recentment, la creació de la primera Escola d’estiu inclusiva al Centre d’Educació Especial Enric Valor, una iniciativa de la que estem particularment orgulloses.

En Patrimoni, el gran èxit, a banda de les inversions en el manteniment, conservació i rehabilitació d’edificis d’alt valor patrimonial, ha estat l’apertura i apropament dels espais a la ciutadania. Ja són milers de persones les que visiten anualment el Morabit, l’espai arqueològic del Castell de Bairén, el MAGa, la Cova del Parpalló o la Torre dels Pares, la gran protagonista des que es va obrir per primera vegada a les visites en Pasqua. Continuem amb els treballs al Castell de Bairén, estem redactant el projecte de rehabilitació de la Torre dels Pares o de les Alqueries del Gall i de les Boles a Les Foies, anem a intervindre molt prompte en la recuperació de la Capella de l’Assumpció o en l’Ermita de Sant Vicent ... i esperem aprovar prompte una reivindicació històrica: el Catàleg de Béns i Espais Protegits de Gandia.

Hem mantingut la delegació de Memòria democràtica, que tantes alegries ens ha donat pel que fa a la tasca de reparació de la dignitat i la justícia a les famílies dels represaliats pel franquisme i a la memòria de les víctimes. I podem anunciar que estem treballant ja en la segona fase d’excavació de les fosses que estaven pendents al Cementeri Municipal i enllestint la constitució del Consell de Memòria Democràtica de Gandia.

Per tot això i més, moltes mirades estan posades en la nostra ciutat, una espècie d’illa d’esperançadora per a les polítiques progressistes. I des de Compromís estem molt orgulloses de la nostra contribució els darrers 9 anys, perquè hem posat l’accent d’esquerres i valencianista al govern. No només en les àrees que gestionem, també en aquells temes de ciutat on hem treballat des del diàleg i el consens, quan ha estat possible. I des de la llibertat de defensar els nostres posicionaments, en el cas de les discrepàncies, com ara el projecte de destrucció del territori que representa l’ampliació de la CV-60 o el macrocàmping de luxe projectat a l’entorn de la Marjal de Gandia.

Som conscients que estem en minoria dins el Govern local, però la nostra capacitat de gestió és gran i està avalada per la quantitat de compromisos complits durant estos anys i que han fet de Gandia una ciutat més verda, social, feminista o inclusiva. Que genera ocupació i noves oportunitats d’inversió. Una ciutat educadora, orgullosa de les seues tradicions, la seua llengua, l’herència cultural i patrimonial. Que mira el futur amb la confiança que ens donen emprenedors, artistes i creadors,.... Gràcies per deixar-nos acompanyar-vos!