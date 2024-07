Gandia "gana" 46,5 millones de euros en diez años con la refinanciación de su deuda

En los próximos diez presupuestos municipales, desde 2025 a 2034, el Ayuntamiento de Gandia estaba obligado a incluir 122,1 millones de euros para amortizar la abultada deuda que acumula, que asciende a 265 millones, pero gracias a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda «solo» devolverá, en esa misma década, 75,6 millones, lo que supone un ahorro de 46,5 millones que quedan a disposición del Gobierno local.

El «milagro», porque así se puede calificar el hecho, no llega del cielo, sino que es fruto de un acuerdo suscrito con el Ministerio de Hacienda que permite encarrilar definitivamente el pago de la deuda sin que ello hipoteque las inversiones que la ciudad necesita ni afecte a la calidad de los servicios públicos que presta.

La otra parte de este acuerdo, por así decirlo la negativa, se tiene que buscar a mucho más largo plazo, porque Gandia tendrá que devolver una mayor cantidad de dinero sobre todo entre los años 2040 y 2050, cuando las previsiones también apuntan a mayores ingresos corrientes en las arcas municipales y, por lo tanto, permitirá una amortización mucho más llevadera.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, junto a la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo, y el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, han explicado este nuevo panorama económico que se abre para el ayuntamiento, cuyo objetivo final es que en el año 2041 el consistorio esté en el límite legal de endeudamiento, con 126 millones, y que en 2050 esa cifra se haya reducido a cero.

Prieto no disimuló su entusiasmo al anunciar el sí del Ministerio de Hacienda a su plan. «Es una noticia trascendental para Gandia», dijo, y añadió que, con el sistema hasta ahora vigente, la ciudad iba a quedar poco menos que impedida para invertir en proyectos estratégicos y para garantizar la calidad de los servicios. El alcalde citó expresamente la necesidad de poner dinero para un sistema de transporte público urbano que ya se está diseñando, para mejorar las muy deterioradas instalaciones deportivas, para garantizar servicios sociales, la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes o el desarrollo de las obras del polígono de Sanxo Llop, un espacio estratégico para atraer industrias de alto valor cuyas obras obligan a desembolsar la friolera de 17 millones de euros.

Las decenas de millones de euros que Gandia se ahorrará en los primeros años de este nuevo modelo de pago de la deuda «no irán a gasto corriente ni a superfluos», garantizó el alcalde, quien junto a Izquierdo y Gregori trasladaron la noticia a los portavoces de los grupos municipales.

El alcalde explica el plan sobre un gráfico de la devolución de la deuda. / Natxo Francés

De la bancarrota al rigor

Los tres representantes del Gobierno local recordaron que en 2015 la situación financiera del Ayuntamiento era de «bancarrota técnica», hasta el punto de encontrarse con reparos de legalidad para pagar las nóminas de los trabajadores, y que desde entonces la deuda se ha podido reducir un 27% «con rigor, solvencia, seriedad y esfuerzo impagable de los ciudadanos».

Sin descartar que a muy largo plazo se pudieran incorporar cambios en el sistema, lo importante es que se encarrila una situación financiera que va a permitir al ayuntamiento invertir allí donde estima que se va a generar economía y puestos de trabajo, lo que, a su vez, supone más actividad y más recaudación para cerrar el círculo de este acuerdo de gran calado para la ciudad que será aprobado por el pleno el próximo 26 de julio.

Un acuerdo ideado en Gandia que beneficia a 13 municipios españoles

El nuevo sistema para el pago de las deudas municipales aprobado por el Ministerio de Hacienda ha sido ideado y modelado en el Ayuntamiento de Gandia después de muchas horas de trabajo, incluyendo varias reuniones en la sede del ministerio, en Madrid, siempre con vistas a garantizar el pago de ese dinero a aquellos ayuntamientos que reúnen dos condiciones. Por una parte, una elevada deuda acumulada durante años y, por otra, que han ido cumpliendo sus respectivos planes de ajuste y mantienen una estabilidad presupuestaria que permite obtener los recursos suficientes para su funcionamiento.

Así, en la Comunitat Valenciana, al margen de Gandia, están Llaurí (en la Ribera Alta) y Navajas, en Castellón. El resto de municipios que se podrán acoger al sistema, si lo estiman conveniente, son Chipiona y Puerto Real (Cádiz), Cortegana (Huelva), Campillo de Arenas (Jaén), Marinaleda (Sevilla), San Andrés de Rabanedo (León), Peleas de Abajo (Zamora) y Plasenzuela. En todos los casos, la exigencia irrenunciable del Ministerio de Hacienda ha sido que el plan aprobado permita situar a los municipios en deuda cero en el año 2050.

Una ciudad hacia los cien mil habitantes o tener que irse de Gandia

La diferencia entre este plan de refinanciación de la deuda o seguir con el actual es que Gandia avance o retroceda. Así de claro lo dijo el concejal de Economía, Salvador Gregori, artífice del diseño de esta iniciativa «que es de sentido común».

Gregori no solo señaló que el resultado es «seguir invirtiendo en la generación de oportunidades», sino que valoró su trascedencia en términos de futuro. Seguir como hasta ahora condenaba a Gandia a retroceder y a no poder generar oportunidades «que permitan que nuestros hijos no tengan que irse de Gandia». El nuevo modelo es lo contrario y sitúa a la ciudad en la vía del crecimiento hacia los cien mil habitantes.