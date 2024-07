Benifairó de la Valldigna 'resucita' a la Reina Mora

La de San Juan es una noche a la que siempre se le suele tildar de mágica. Lo cierto es que la fecha que marca el solsticio del verano, el cambio hacia la estación de la felicidad suele ser muy propicia para el misticismo y las historias que rozan la fantasía. Y si bien es cierto que se trata de una festividad muy relacionada con la playa, no significa que los municipos que no tienen costa no pueden tener alguna historia que contar en esa jornada.

Ocurre algo así en Benifairó de la Valldigna. Esta localidad guarda desde los ancestros la leyenda de la Reina Mora. Fue habitante del Castell de Marinyén (o de la Reina Mora), una fortaleza ubicada en lo alto de un montículo, a 240 metros y 2,5 kilómetros del casco urbano de Benifairó de la Valldigna. Cuenta la historia que durante el asedio de las tropas cristianas, la reina, ante la posibilidad de ser capturada, agarró a su bebé en brazos y se tiró por la ventana, lo que, evidentemente, le provocó la muerte. Como su cuerpo nunca fue hallado, se amplía la leyenda contando que la tierra se lo tragó.

Basándose en esa historia, el ayuntamiento ha organizado por primera vez el Dia de la Reina Mora. La edición de este año, la primera, ha sido "una prueba" pero se ha celebrado "con bastante éxito", según las palabras del alcalde, Marc Vercher.

Visitantes escuchan al guía en el castillo de Marinyén de Benifairó / Levante-EMV

La jornada arrancó, como no podía ser de otra forma, con una visita a lo que queda del castillo de Marinyén, una fortaleza que, por cierto, se encuentra en la lista roja del patrimonio, cuya ruta, pese a estar a 240 metros, es muy sencilla. Al regresar los vecinos y vecinas participaron en una comida popular tras la cual se contó la leyenda de la Reina Mora.

Todos los actos los presidió la figura de la reina, una de las sorpresas de la jornada. Un grupo de vecinos y vecinas de Benifairó ha construido una 'geganta de tres més de altura que representa la personalidad más importante del imaginario histórico del municipio. "Es una leyenda que el municipio tiene desde tiempos ancestrales y queríamos crear esa tradición", explica Vercher. "Benifairó no es un pueblo con aspectos que lo identifiquen demasiado pero este está muy extendido, es muy conocido e importante para la localidad", señala.

La 'giganta' Reina Mora se estrenó con un pasacalle por el municipio acompañada por dolçaina i tabalet para "presentarse" a sus vecinos y vecinas.

La idea es repetir la fiesta durante los próximos años siempre en el fin de semana anterior a la noche de San Juan. Y es que, según se cuenta, para darle más misticismo a la leyenda, aquel hecho ocurrió precisamente en esa fecha y es por ello que cada madrugada del 23 de junio la tierra que se tragó a la reina se abre para dejarla regresar a la que fue su casa.

La idea del consistorio es hacer que la festividad se consolide, por lo que irá ampliando las actividades en las próximas ediciones.