La Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho público el calendario de competición de fútbol Valenta de la temporada 2024/2025 en todas las categorías.

El fin de semana del 14 y 15 de septiembre arrancará la Lliga À Punt Valenta en la que destaca la presencia del CF Miramar como único representante de la Safor, siendo el equipo femenino de más categoría de la comarca.

El CF Miramar regresa a la máxima categoría del fútbol femenino de la Comunitat Valenciana, tras su brillante ascenso de la pasada campaña como campeón invicto de 1ª Regional. Las miramarinas ya militaron en la liga autonómica en la temporada 2020-2021.

El equipo que entrena y dirige Marcos Torregrosa, técnico artífice de los éxitos de la última campaña, ya conoce a sus rivales encuadrados en un exigente grupo único de competición.

Los equipos a los que se medirá el Club de Fútbol Miramar son: Levante UD "C", CF SPA Alicante, UD Aldaia CF, CF Intercity Alicante, Valencia CF "C", CDFB l'Eliana, Tavernes Blanques CF, Rojales CF, Villarreal CF "C", Mislata CF "B", CF Fénix Moncada, UD Castellonense, UD Paterna, Alqueries CF y Elche CF "B.