«Gandia abre una etapa que pasa por la capitalidad y el liderazgo en la Comunitat Valenciana»

Un año de legislatura que se suma a los dos anteriores tras relevar a Diana Morant. ¿Es difícil gobernar una ciudad como Gandia?

En la vida nada es fácil. Soy consciente de que hay muchos momentos de dificultad, pero también otros gratos. Era consciente del reto al que me enfrentaba y nunca de rehuído ningún día mi responsabilidad. Cada día tengo más ambición de continuar este proyecto de avance de ciudad.

¿Qué le lleva a reiterar tantas veces que Gandia está a punto de iniciar su mejor etapa?

Pues que en este momento se da la coincidencia de dos aspectos que creo fundamentales: La alianza público-privada en forma de inversiones, muchas de ellas estratégicas, que definen por sí mismo un modelo de ciudad, y, por otra, que estamos ante el impulso de una nueva transformación de Gandia. Además, hemos superado el momento de dificultad de la deuda financiera y eso abre una nueva página que pasa por la capitalidad y el liderazgo entre las capitales de la Comunitat Valenciana.

Gandia efectivamente atrae, pero también en esta ciudad miles de personas no encuentran una vivienda asequible. ¿Como afronta ese problema?

Yo lo he calificado como la prioridad de las prioridades, porque me parece que es un problema que lleva camino de convertirse en emergencia nacional. Hay un problema de vivienda y Gandia ya no escapa de las dinámicas estructurales y coyunturales de otras ciudades. Ahí lo que hemos hecho es dar pasos valientes con un plan de vivienda muy ambicioso en alianza público-privada que supera las competencias municipales y que se resume en la bonificación de impuestos, la construcción de nuevas viviendas y la movilización de viviendas para el alquiler. Sin vivienda no hay proyectos familiares ni proyectos de vida. Yo nunca he escondido la dificultad del reto, pero creo que ese plan dará resultados esta legislatura. No miento a los ciudadanos, ni tengo la varita mágica, ni prometo resultados inmediatos, pero si no ponemos todo lo que está en nuestras manos y algo más para resolverlo, es evidente que no habrá resultados.

¿La clave es movilizar la vivienda vacía?

Es una de las claves, pero también la promoción de vivienda nueva. Ya hemos activado la posibilidad de promover promociones mixtas, de renta libre y protegida, en un mismo edificio y así incorporar más vivienda al parque público.

¿El Ayuntamiento se sumará al Plan Vive que anunció el presidente Mazón?

No es el ayuntamiento quien tiene que sumarse, sino la Generalitat, porque hay promociones que ya tienen licencia desde hace un año y esperamos las obras. Si la Generalitat las construye, y son cerca de cien en el distrito de Santa Anna, será la mejor manera de comenzar el Plan Vive de la Generalitat en Gandia.

¿Ahí la Generalitat ya está incumpliendo?

Creo que sí. La licencia está dada desde hace un año. Solo falta licitar las obras y ejecutarlas en esa zona en expansión.

¿Y el edificio de la calle Perú, finalmente la decisión es venderlo para que se rehabiliten las viviendas y salgan al mercado?

Esa es la decisión más inmediata, eficaz y valiente. Es la que anunció el concejal de Vivienda y, después de los conflictos en ese edificio, me parece lo más efectivo.

Carlos Mazón ha estado cinco veces en visita oficial a Gandia desde que es presidente. ¿Cómo valora su gestión respecto a Gandia?

Yo soy muy prudente en la relación con las instituciones, y también le digo que conmigo es difícil llevarse mal. Tengo una relación cordial con quien cumple y se lleva bien con esta ciudad. La relación con la Generalitat es cordial, somos capaces de entendernos y reivindico que nos entendamos dos administraciones de distinto color político, porque se trata de que gane Gandia. Es cierto que la gestión de la Generalitat, de momento, se centra en rematar inversiones o proyectos pendientes o que venían de la anterior administración. Espero que haya proyectos nuevos de la Generalitat, seguro que así será, y que las próximas visitas, que ya le adelanto que se van a producir en los próximos días, sean para comenzar proyectos estratégicos de la nueva Administración. Así se verá el compromiso real del presidente, con proyectos que, desde el principio, llevarán la rúbrica de su mandato.

¿El posible cierre de los consultorios médicos de Beniopa, Benipeixcar y el Raval constituye un punto de inflexión en negativo?

Vamos a ver cómo termina eso. Yo me he ofrecido a todo lo que está en mis manos, y algo más, incluso con la reforma de los edificios, si esa es condición imprescindible para que sigan funcionando. La apuesta de la atención sanitaria de proximidad y eficaz me parece vital y en el caso de Beniopa y Benipeixcar eso también favorece la convivencia, la vida y algunos negocios en los barrios. Yo dije que, gobernara quien gobernara, me opondría al cierre de los consultorios y lo que se tendría que haber hecho es consensuar el Mapa Sanitario de Gandia, que tiene mucha trascendencia, al menos con la administración más próxima que somos nosotros.

Hay muchos proyectos de la Generalitat en esta ciudad, pero le pregunto sobre tres. ¿Confía que se hará el centro integrado de Formación Profesional?

Sí, porque vamos a firmar un protocolo con plazos, grados, familias de formación profesional y plazos de ejecución, algo que ahora corresponde a la Generalitat.

¿Veremos el tranvía Gandia-Dénia antes de volver a la Luna?

La complejidad de la conexión con Dénia se tiene que abordar. Los alcaldes hemos dado un paso proponiendo un foro por las infraestructuras y las conexiones entre dos comarcas con una relación histórica y vínculos innegables, y vamos a persistir. Quiero que avancemos en el estudio del trazado y, si es posible, algún anteproyecto o el proyecto definitivo del tranvía.

¿Se mantiene el hospital infanto juvenil para abordar la salud mental?

Parece que el nuevo Consell descarta el local que ya habíamos cedido y que se opta por un edificio de nueva planta, pero no sé cuál será la decisión de la Generalitat. La apuesta por la salud mental es estratégica. Yo le puedo anunciar que, tras algunas dificultades administrativas derivadas de una cuestión tan novedosa, nosotros presentaremos en septiembre nuestro propio plan de salud mental y queremos que sea complementario al de la Generalitat para el conjunto de la Comunitat Valenciana. Sea como fuere, el presidente dijo que Gandia seguía formando parte de ese plan con el hospital de día infanto juvenil que necesitamos.

Gandia es una potencia en turismo, y eso es evidente. ¿Teme usted que se produzca una masificación que ya provoca problemas en otras ciudades?

No. Creo que somos un destino consolidado y maduro que ha sabido abordar las incertidumbres y convertir los retos en oportunidades. Ahora estamos trabajando en potenciar lo que ya hacemos bien, que es el turismo familiar, y diversificarlo con otros perfiles que pueden encontrar en Gandia un destino idóneo. Gandia tiene una playa envidiable y complementos que ofrecen una experiencia incomparable con otras ciudades. La apuesta es la calidad y la sostenibilidad, y así nos alejamos de esos problemas que tienen otros destinos.

¿Y en esa línea la estrategia es más hoteles y menos pisos turísticos?

Clarísimamente la estrategia es más plazas hoteleras. Nosotros hemos aplicado el incentivo hotelero de la playa a la ciudad, tenemos proyectos de iniciativa privada en la playa y en el centro de la ciudad y seremos un destino que ganará en competitividad a medida que podamos ofrecer más plazas de hotel. Ya tenemos un número razonable, pero queremos crecer.

¿Además de los cinco previstos, impulsar todavía más?

Si es posible, sí.

El alcalde de Gandia, en su despacho oficial. / Perales Iborra

¿Cuál es la relación en un gobierno local con 12 concejales del PSPV y dos de Compromís?

Es buena. Estoy contento con todo el gobierno, con los concejales socialistas y también con las dos concejalas de Compromís.

Más allá de la conocida, reconocida y a veces exagerada discrepancia sobre la CV-60, hay más conflictos internos?

Creo que somos capaces de consensuar lo esencial sobre el funcionamiento de la ciudad. En el día a día es evidente que no hay discrepancias y que el funcionamiento es óptimo. En tanto que gobernamos, no podemos pensar que todo lo hacemos bien porque el ciudadano siempre tiene la razón y si nos equivocamos tenemos que rectificar y pedir disculpas. Pero insisto, damos una imagen de unidad desde la distancia porque somos dos formaciones políticas distintas que anteponen lo esencial en beneficio de Gandia. Además de la terminación de la CV-60, discrepamos con el proyecto del glámping de la playa. Yo no doy ni un paso atrás en esos dos temas, pero eso no dificulta el funcionamiento del gobierno.

Acaba de anunciar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para refinanciar la deuda y ha «ganado» 46 millones en la próxima década. ¿Qué quiere hacer con tanto dinero?

Algo tan sencillo como poner en marcha servicios públicos que habíamos comprometido y que, en algunos casos, no eran viables. El transporte público no cabía en el presupuesto municipal, y tampoco la mejora de ciertas infraestructuras deportivas, o la aportación a proyectos europeos. Estamos hablando de ambición de ciudad y de acometer proyectos estratégicos que van a lo elemental, y eso no estaba garantizado en un marco presupuestario que nos obligaba a que casi el 20% del presupuesto se destinara a pagar la deuda.

El alcalde, en otro momento de la entrevista concedida a Levante-EMV / Perales Iborra

Cambio de tema. En Gandia Vox se quedó a unas decenas de votos del segundo concejal y el domingo pasado Francia votó mayoritariamente a la extrema derecha, y se podría añadir lo que se anuncia en Estados Unidos. ¿A usted ese panorama le preocupa, le interpela de alguna manera?

Sí, me preocupa en tanto que cuestiona los cimientos de la convivencia y el respeto que sustentan el normal funcionamiento de una democracia. En la historia encontramos episodios de incertidumbres y miedos que se han sabido gestionar desde la convivencia. El problema es cuando todo eso se gestiona desde principios que no son democráticos y bajo fórmulas que superan lo que se puede admitir en una democracia. Hay ciertos elementos del consenso democrático que están en peligro. Y ahí el papel fundamental radica en la izquierda política. Más allá del ‘buenismo’, la izquierda tiene que dar respuestas más claras en algunas materias que creo que explican el avance de la extrema derecha en determinadas capas de nuestra sociedad.

¿Diana Morant lo está haciendo bien al frente del PSPV?

Yo creo que sí.

¿Será presidenta de la Generalitat dentro de tres años?

Trabajaré por ello. Todos saben el respeto que tengo por Diana Morant, que ha sido mi jefa durante siete años, y de lo que de mí dependa ayudaré a que sea presidenta de la Generalitat.

¿Y del Gobierno de España, cómo valora la gestión de Pedro Sánchez en un tiempo tan convulso, tanto a nivel nacional como internacional?

Bueno, creo que algunas cuestiones son muy positivas, otras no las comparto. Si no soy conformista en muchos aspectos de mi gestión, tampoco me gusta todo lo que se hace en otros ámbitos. Pero en general ha habido un avance muy claro en derechos y en el ámbito social. Ahí están los datos de afiliación a la Seguridad Social, los del paro, y eso es porque algo se está haciendo bien. Lo que pasa es que no se le están poniendo las cosas fáciles al gobierno. Es necesario una dosis de moderación, de sensatez y, sobre todo, de dejar actuar al gobierno y, si se equivoca, los ciudadanos tienen la opción de hablar en las urnas cuando acabe la legislatura, que es el principio básico de la democracia.

Moderación pide, ¿se considera usted una persona moderada?

Absolutamente, y eso no cotiza. Y me considero una persona que habla claro y sin rodeos, lo que es compatible con pedir moderación, porque a Gandia le van bien esa moderación.

Suscríbete para seguir leyendo