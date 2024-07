Les vacances, un èxode sense terra promesa

Amb una certa exageració s’ha qualificat d’èxode l’eixida de grans multituds, sobretot dels espais urbans, a la recerca del somniat paradís de les vacances. Un èxode sense el propòsit d’arribar a una terra promesa on començar una nova vida no és un verdader èxode. L’eixida massiva de vacances sempre suposa el retorn a la residència habitual, és a dir, a reemprendre les rutines, imposades o no, pel treball, les ocupacions quotidianes o la simple necessitat d’experimentar la seguretat del lloc conegut, com l’espai on cadascú reconeix la seua identitat, la seua permanència. De moment, s’ha pogut fugir dels horaris i les convencions socials i laborals, i sentir-se, d’alguna manera, desarrelat, com si s’obrira un nou horitzó per a la pròpia vida, encara que siga efímer.

Quan, encetat l’èxode, s’hi descobrix que és compartit per milions de persones, possiblement agermanades per un mateix desig de fugida de tot allò que emmotla l’existència, la sensació de no haver eixit totalment del clos habitual comença a aigualir la promesa d’un canvi profund, com el joiós descobriment d’un paisatge interior que pareixia esmorteït. Compartir experiències amb tanta gent limita qualsevol expressió personal de certa intensitat. La massificació del turisme, dels viatges programats i de les vacances coincidents, està produint una preocupació creixent, no sols per la conservació del medi natural, urbà i social, sinó per la seua escassa rendibilitat econòmica. Tot amb tot, caldrà defensar el desig d’eixir dels màrgens quotidians i, encara que siga imperfectament, obrir-se a altres pobles, costums i terres.

En la nostra societat de fa un segle, tan vinculada a la terra, s’hi desconeixien les vacances, que ja començaven a fer-se habituals en moltes famílies burgeses o en alguns sectors industrials. Les famílies llauradores, per sant Jaume i santa Anna, s’establien en una punta del bancal, arrecerats a l’ombra de la figuera, al costat de la sèquia, on poder canviar el treball de cada dia, sense deixar de sentir el goig de vore créixer la collita, mentre els xiquets vivien una primera llibertat amb la companyia dels amics i dels veïns. Eren uns pocs dies on les granotes o les serpetes d’aigua, perdien la seua tranquil·litat davant les maniobres dels aprenents de pescadors, com uns depredadors retornats a la prehistòria. Festa i treball s’unien en harmonia, com en una edat daurada que, tan sols per uns dies, tapava la preocupació per reunir a temps els diners de l’arrendament o calcular els guanys de la collita, sempre inferiors a les expectatives.

La proximitat del mar també invitava a freqüentar-lo, encara que la novena de banys continuara tenint la seua vigència, cada volta menys practicada pels xiquets i jóvens que hi jugaven amb les ones i amb l’arena. D’altres, sobretot algunes famílies burgeses o per alguna recomanació mèdica, preferien la muntanya, com les properes de la Drova, envoltada d’altes serres, o el Morquí, a les portes de la vall d’Albaida, en la proximitat del Tossal. Eren els espais on era possible caminar per la muntanya i sentir el remor d’alguna font, mig amagada, però sempre ben oportuna per a calmar la set i refrescar la cara quan ja el sol era alt i escassa l’ombra dels pins o els garrofers. Els dies hi passaven ràpids, com les fulles dels arbres, mogudes pel vent.

L’evident contrast entre aquelles plàcides vacances, encara que foren breus, i el brogit de les actuals, fa somniar encara en platges verges o masos de muntanya, encara que siguen, tret d’alguna excepció, impossibles de trobar i fruir. Caldrà despertar del somni del paradís perdut, com la mateixa literatura ens han recordat de manera punyent, com en l’extensa novel·la ‘Sense la terra promesa’, d’Enric Valor, que no ens fa enyorar aquella mítica edat d’or, on l’harmonia entre els humans i la naturalesa era el codi admés per tots, com una veritat eterna, immutable, mentre, al contrari, la realitat ens introduïx en la lluita per la terra i la justícia social.

El millor souvenir de les vacances potser siga algun instant de calma, de conversar sense mirar el rellotge o simplement de no fer res. Si la companyia d’algun llibre ha contribuït a conéixer-nos un poc més o a descansar distretament, encara el record dels dies d’esplai s’haurà arrodonit amb el plaer de la lectura, de la música, del paisatge i, sobretot, de l’alegria de viure, compartida amb els més propers.

Tornar de les vacances, de la terra promesa, amb les mans buides seria perdre una bona part de l’autèntic sentit de viatjar, de l’experiència de passar de l’àmbit conegut al desconegut, que sempre fa llegir algunes pàgines noves del gran llibre del món i de la humanitat. Una lectura que, d’entrada, ja ens fa conéixer com són de diverses les formes de vida de cada lloc, de cada cultura, però també de l’aire de família que hi descobrim, amb totes les seues virtuts i deficiències. Una constatació que també ajuda a no condemnar ningú o a caure en el pessimisme sobre la condició humana, que, al cap i a la fi, va fent-se entre la llum i la foscor.