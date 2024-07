Una olivense residente en Los Ángeles, pregonera de los Moros i Cristians

La Federació de Moros i Cristians de Oliva ha desvelado el nombre de la pregonera de las fiestas del 2024: María Cebirán Jurado, coreógrafa y bailarina olivense residente en Los Ángeles. Mary Cebrián es la elegida para leer el pregón el jueves 18 desde el balcón principal del Ayuntamiento de Oliva.

Cebrián fue coreógrafa de Madonna en una de sus giras, ha trabajado con The Queen Latifah Show, el grupo Black Eyed Peas, Juanes o Beatriz Luego. Cebrián participó en el videoclip de la canción "Love never felt so good", de Justin Timberlake y Michael Jackson.

Desde muy joven supo que quería dedicar su vida a la danza, lo que le llevó a dejar su casa en Oliva a la temprana edad de 19 años para mudarse a París en busca de una oportunidad. Allí es donde empieza su fascinante historia, con ocho años de formación profesional en la música y la danza.

Después de fromarse, Cebrián se marchó a Los Ángeles para crecer como persona y profesional. Su necesidad de expresarse le llevó a crear su primer proyecto, “Rebellious Bird”, que le proporcionó buenas críticas y el placer personal de llevar a cabo un proyecto.

La sorpresa se la llevó la Madonna cuando vio uno de los trabajos de Mary Cebrián colgados en internet. La reina del pop contactó con la coreógrafa olivense para que le diseñara los pasos de baile de la canción "Body Shop" en la gira mundial que la cantante ofreció en 2015.

Mary comentó su formación cuando tenía 8 años en la Escola de Dansa Terpsícore de Oliva con María José Arlandis al frente. Fue su propia madre la que la empujó al mundo de la danza porque le gustaba mucho bailar. A partir de los 14 años la profesora Arlandis la llevó durante varios años a París un mes cada verano para completar su formación.