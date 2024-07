Gandia espera 100.000 persones en el Pirata Beach Fest

El festival de música Pirata Beach Fest torna a celebrar-se a Gandia. Es tracta de la sexta edició d'este esdeveniment, que espera la presència de 100.000 persones i que enguany té com a plat fort l'últim concert del grup gandiense ZOO.

El Pirata Beach Fest es celebra entre el dimecres, dia 10, i el dissabte, 13 de juliol, i comptarà amb altres grans actuacions i concerts de grups i solistes del panorama musical actual com Cruz Cafuné, Delaossa, Natos i Waor o The Tyets.

Altres artistes que també pujaran a l'escenari són Chimo Bayo, Auxili, Nativa, La Fúmiga, Antonia Font, Xavi Sarrià o King Àfrica, entre molts altres.

Les previsions del festival de 2024 són trencadores. Els organitzadors asseguren que més de 100.000 persones passaran per Gandia durant estos dies de festival, la majoria d'elles atretes per un esdeveniment que, any rere any, continua consolidant-se a la ciutat.

Balbina Sendra, regidora de Turisme de la capital de la Safor, destaca que l'empresa organitzadora "fa una aposta forta i valenta" amb este festival i s'està convertint en "un referent no sols de la Comunitat Valenciana, sinó també a nivell nacional".

"Al març ja estava tot esgotat", comenta Duke Abengózar, organitzador del Pirata Beach Fest. Hotels, apartaments turístics i càmpings estan plens durant este cap de setmana des de fa mesos.

Els escenaris ja estan a punt / 5CQ

Abengózar indica que la mitjana d'edat de persones que acudixen al festival ha augmentat fins als 35 anys. Este tipus de públic busca un allotjament més confortable.

Els càmpings aporten ambient i autonomia, així com un preu més reduït, els apartaments turístics concedixen tranquil·litat i un lloc segur en el qual deixar l'equipatge i els hotels proporcionen confort, per la qual cosa el campament del festival ha deixat de ser la opicó més triada.

Així i tot, el campament del Pirata Beach Fest obrirà este dimecres, 10 de juliol, i permetrà que els assistents que preferixen l'opció d'allotjar-se el costat puguen acudir des de la seua tenda de campanya als escenaris o viceversa caminant en menys de cinc minuts.

Les entrades estan previstes d'esgotar-se entre hui i demà, de fet, només es poden adquirir d'un dia per a dimecres i dijous. Les entrades per al festival complet estan esgotades des de fa setmanes.

Un èxit esperat del Pirata Beach Fest que obria titulars amb l'últim concert de ZOO i que els tancarà amb una assistència mil·lenària, que farà de Gandia una ciutat referent de la música i del turisme festivaler i del Pirata Beach Fest "el segon festival referent de rap i rock espanyol després del Viñarock".