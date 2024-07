Història i Fotos d'Oliva deixa un àlbum de més de 3.000 imatges a disposició de la ciutat

Àngel Pérez Salort (Oliva, 2000) cesa la seua activitat altruista de publicació de fotografies antigues d'Oliva en la seua pàgina d'Instagram anomenada "Història i Fotos d'Oliva" (HiFO) després de quasi 7 anys de publicacions diàries i 3.138 fotos i vídeos a disposició de tot el món. El compte pujarà la seua última publicació el dimarts, 23 de juliol, després de la setmana d'imatges antigues dels Moros i Cristians.

El jove olivà ha publicat una publicació d'acomiadament en la qual comenta que "el repertori fotogràfic que he recopilat durant més de 6 anys ja està quasi esgotat". L'administrador justifica la seua futura ausència amb el desig de no disminuir la qualitat de les imatges que publica.

El jove olivà va mamar en casa la passió per la història i la fotografia. Des de ben menut va començar a recopilar imatges, postals, retalls de periòdics i informació de revistes relacionats amb la seua ciutat. En 2018 va crear el conter amb "l'objectiu d'acostar la història d'Oliva a la gent més jove", per inculcar el mateix interés que ha sentit ell a la resta de veïns del poble.

Durant estos quasi 7 anys, el compte HiFO ha estat a punt de desaparèixer en nombroses ocasions, però quan al compte tenia els dies contats, Àngel Pérez sempre trobava algú de forma inesperada que li cedia suficients imatges per a continuar amb la seua funció voluntària.

Àngel Pérez visitant amb la seua àvia una exposició d'aquarel·les d'Oliva. / 5CQ

L'arxiu de HiFO o, "l'enciclopèdia", tal i com li agrada anomenar-ho a Àngel, ha aportat gran coneixement sobre edificis icònics com l'estació de tren, els magatzems de taronges més presentatius, publicacions d'abans i després amb imatges antigues i actuals, biografies de personatges olivers il·lustres i així o reivindicacions de l'estat d'alguns edificis, com el Centro Olivense o la Càmera Agrària. I, així, més de 2.000 publicacions.

Aquestes publicacions han servit d'ajuda a treballs de fi de grau, publicacions com llibres de text o de festes i de font de coneixement. Pérez sempre ha estat disposat a servir de font de cada persona que ha acudit al seu compte en busca de informació històrica o fotogràfica.

La seua funció ha sigut sempre divulgar, per això, Àngel Pérez i HiFO deixen el seu compte d'Instagram obert i disposat a servir de font a les persones que vulguen nodrir-se de la història de la ciutat d'Oliva.