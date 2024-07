Cap de setmana de raspall a Piles i Bellreguard

El Trinquet Ciscar de Piles obri, com quasi sempre, el cap de setmana competitiu en la comarca amb una vesprada de raspall de promeses i professionals de caràcter ordinari.

A les 17 hores d'aquest divendres dia 12 s'anuncia una primera confrontació en la qual Joan G. i Ibiza juguen contra Boronat i Muro. A continuació, Ximo i Néstor vs Rafa i Bossio.

Per la sea banda, el Trinquet Municipal de Bellreguard també ha confirmat els cartells dels dies 13 i 14 de juliol. Dissabte, a les cinc de la vesprada, juguen Bonillo i Rafa vs Miquel i Javier. Després, serà el torn de Diari i Brisca vs David i Raúl.

Diumenge a la mateixa hora hi haurà un primer encontre de juvenils-promeses i en la segona partida Feo i Gabi davant Boronat i Marc.

També és noticia el pilotari oliver Salelles II, que s'ha proclamat campió del Trofeu Bollo de raspall amb Murcianet i Bossio després de guanyar a Marrahí i Tonet per 25-15 en la final disputada dijous al Trinquet de Castelló de Rugat.