Tòpic o no sobre la idiosincràsia valenciana, el ‘pensat i fet’ ha adquirit una categoria rellevant en qualsevol reflexió sobre la nostra característica capacitat d’improvisació, que sorprén a molts dels visitants del nostre país, sobretot en ocasió de festes populars. Esta característica, contrastada o no, ja va meréixer una lúcida aproximació de Joan Fuster en un article de 1961, publicat precisament a Gandia. L’escriptor hi exposava que el ‘pensat i fet’ o ‘pensat i de seguida fet’ tenia un nexe ben curiós, com ‘una copulativa de velocitat’. A continuació, reflexionava sobre si només tenia el sentit de característica o també de virtut, és a dir, «una forma de diligència particularment envejable». L’article continuava amb consideracions de caràcter històric que venien a confirmar l’ambigüitat de tal característica o suposada virtut, com una mescla de creativitat i també d’inconstància, per la mateixa facilitat de resoldre ràpidament alguns problemes que pareixien irresolubles.

No abunden els refranys o modismes que confirmen, com una virtut, esta característica d’improvisar una solució ràpida i creativa a una situació especialment complexa per la seua evident dificultat. La saviesa popular, en este sentit, és més aviat cauta i preferix actuar amb moderació, perquè ‘pas a pas ja arribaràs’ o ‘fent camí s’arriba a la fi’, però també censura a qui ‘va de cap més que de cames’, aplicat a aquells que abans d’acabar la faena que tenen entre mans, ja volen començar-ne una altra. Tot amb tot, l’experiència també avisa que ‘qui no s’embarca, no passa la mar’, ja que si no ho intentes serà impossible arribar al terme proposat.

Entre tantes assercions de la cultura popular, n’hi ha alguna que mereix una consideració especial, com aquella que intenta descriure, amb uns mínims recursos lingüístics, la veloç execució de qualsevol acció, com és la dita ‘en un tres i no res’. Més enllà del sentit literal o immediat, potser per efecte de la calor del migdia, abellix submergir-se en les refrescants aigües profundes del pensament i la fantasia, i alçar tota una meditació sapiencial a propòsit del nombre ‘tres’, el que forma un conjunt tancat, una plenitud o totalitat, com una aspiració de tranquil·litat interior, tan estimada, encara que poc aconseguida, pels humans. Davant d’este pacífic panorama, com un perill sobtat, apareix el ‘no-res’, transmutat en un buit esfereïdor per obra d’un humil guionet, que, com ens van advertir els antics, recorda que un xicotet error al principi de l’acció pot acabar en un de ben gran a la fi. Per sort, a sol ponent, la brisa marina esvairà els obscurs pensaments o les quimèriques fantasies que la calor havia encés en l’esperit.

Caldrà, però, tornar a la llum mediterrània, que és com un senyal de la presència de la raó, que vol comprendre i situar justament tot allò que ens inquieta i ens anima a fer-nos preguntes, sense esperar les respostes de manual, preparades com les píndoles d’una farmacopea espiritual. Caldrà, una vegada més, tornar a la saviesa dels antics que ens advertia que la vida humana funciona per l’acció, la paraula i el pensament. Entrem així en un terreny desconegut, inhòspit, per a molts dels nostres contemporanis. Des del pensament o concepte comença tot, perquè la paraula li donarà una forma capaç de comunicar tot allò que, en darrer lloc, l’acció acabarà per fer realitat.

Dir actualment que el pensament és la guia de l’acció, precisament en una època que vol confiar-ho tot als algoritmes, a fórmules preparades per altres, pot paréixer una antigalla d’aquelles que s’admiren però que no tenen cap aplicació pràctica. Fa algun temps hi havia una gran preocupació per conjurar el pensament únic, expressió d’una obscura maniobra per a adoctrinar i ensinistrar a la humanitat. Actualment, pareix que no és el pensament sinó l’emotivitat la que ha de guiar el comportament humà, de tal manera que la paraula, és a dir el pont entre el pensament i l’acció, ja no hi tindrà cap sentit i serà substituïda per missatges funcionals que asseguren la corretja de transmissió de les consignes preparades per una intel·ligència superior.

El popular i tradicional ‘pensat i fet’ ens ha dut a terrenys que l’estiu no aconsella transitar, com treballar al ple del migdia. Davant dels dubtes sobre quina senda elegir per arribar a un bon final, la creativitat valenciana pot produir imatges bellíssimes, com els focs d’artifici dels castells pirotècnics, que fan somniar i també aspirar a una visió més amable de la vida, alhora que ens avisen del seu caràcter efímer, de la seua congènita debilitat, que haurà de necessitar el reconstituent del treball ocult, de la constant dedicació per aconseguir l’obra ben feta, sense data de caducitat, com ens ha recordat, una volta més la saviesa popular, quan assegura que ‘l’obra de la Seu no es féu en una hora’, tot un eficaç antídot contra l’obsessió de voler aconseguir qualsevol cosa a l’instat, sense cap esforç, sense la llum del pensament i la fraternitat de la paraula.