Un ala-pívot norteamericano, cuarto fichaje de Proinbeni UpB Gandia

Units Pel Bàsquet Gandia ha alcanzado un acuerdo para incorporar a un joven ala-pívot americano por una temporada. Joe Pleasant (26/6/2000–2,01 metros, Overland Park, Kansas) es un jugador extracomunitario que, a sus 24 años, se convierte en el cuarto fichaje de la temporada para el equipo entrenado por Alejandro Mesa y Manu Herrera.

Con una gran carrera en la NCAA 1 en Abilene Christian donde se formó como jugador desde la High School hasta la temporada (20-21) con Abilene, posteriormente recaló un año en Wichita St. en la temporada (21-22) para volver de nuevo a la que fue su casa, Abilene Christian en la temporada (22-23).

Este pasado año dio el salto a Europa jugando en el Borac Nektar de Liga Adriática de Bosnia y Herzegovina promediando 8.7 puntos por partido. Interior poderoso con muy buen físico puede jugar también como pívot.

Hijo del afamado Anthony Pleasant, que disputó durante 14 años la NFL como extremo defensivo jugando para los Cleveland Browns, Baltimore Ravens, Atlanta Falcons, New Nueva York, San Francisco 49ers y New England Patiorts, y donde ganó las Super Bowls XXXVI y XXXVIII con New England así como las Super Bowls XXXVI y XXXVIII con Nueva Inglaterra.

Proinbeni ya tiene casi la plantilla al completo. Ha fichado a cuatro jugadores: el base Ferrando, el pívot Kody, el alero Molina y el citado ala-pívot Pleasant, mientras que continúan de la pasada campaña Joan Hernández, Jovi Merencio, Alejandro Requena, Álex Terrades, Alejandro Vera, Ximo Crespo y Javi Soler.