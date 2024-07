Els equips deJúlia i Vercher, a la final del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta

La primera partida, corresponent a raspall femení, va acabar amb la victòria d'Ana i Júlia, de Tavernes de la Valldigna, per 25-05 davant el trio de Clara, Natalia i Joana.

Mentrestant, en la semifinal masculina el passe a la final va ser per a la parella de Vercher de Piles i Murcianet, que van superar a Ian, Seve i Momparler per 25-15.

L'inici d'este campionat va ser molt ràpid per a l'equip d'Ana i Júlia, que van estar molt millor que els seus rivals. La parella es tornava a retrobar després d'arribar a la final en la Lliga CaixaBank, encara que faltava Joana per a completar l'equip, qui precisament estava en el conjunt rival.

En menys d'una hora, la parella es va emportar la semifinal davant Clara, Natalia i la mateixa Joana. El trio no va aconseguir entrar en dinàmica més enllà d'aconseguir un joc des del dau i no van poder fer front a les que arribaven com a favorites per a aquest campionat.

En la partida de raspall masculí, l'equip de Ian, Seve i Momparler es va avançar des del dau per a aconseguir el primer joc i també per a trencar el servici dels seus rivals. Un bon començament que els va posar 0-10 amb tot a favor des de l'arrancada de la partida.

Vercher i Murcianet van tardar a respondre però van arribar a temps per a donar-li la volta al marcador. Van igualar a 10 i van aconseguir posar el 20-15 amb l'avantatge de jugar-se l'últim joc des del dau i tancar el seu passe a la final.

Les següents semifinals seran aquest dimarts, 16 de juliol, en el trinquet d'Alzira amb la partida d'Erika i Myriam contra Aida i Anabel, a les 18 hores. I posteriorment s'enfrontaran Moltó i Tonet IV contra Iván, Lorja i Marc.

Les finals són diumenge que ve, dia 21 de juliol, al Trinquet de Càrcer.