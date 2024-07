El premi de poesia Francesc Miret de Gandia ja té guanyador

El president de la Junta de Districte de Beniopa, Jesús Naveiro i la membre de Saforíssims Societat Isabel Canet, han presentat hui l'acte de lliurament de la VII edició del Premi de Poesia Pare Francesc Miret 2024.

Aquest serà a les 20:30 hores d'aquest divendres, 19 de juliol, al centre cívic de la Quadra de Beniopa i comptarà amb les lectures dels quatre poemes finalistes, així com del guanyador, ‘Ventre’, de l'autor de Sollana Joan Lluís Senon Vila. La cerimònia estarà amenitzada per la música del grup Invers seguida d’un sopar de cabasset.

Enguany s'han presentat al premi 65 poemes, d'entre els quals, tal com ha explicat Canet, s'ha escollit el de Vila «per la seua forma i poderós contingut, així com per ser senzill, però també fortament imatgístic i bell».

«El jurat, format per Maria Rosa Sabater, Pere Síscar i Susanna Lliberós, no ho ha tingut gens fàcil a l'hora de triar el guanyador perquè la qualitat de les obres presentades i la varietat de veus i temàtiques ha sigut molt gran. Amb tot, després d'una llarga deliberació s'ha escollit aquesta obra», ha assenyalat Isabel Canet.

Respecte a la importància del premi, l’escriptora ha destacat que per a Saforíssims és un goig i una responsabilitat visibilitzar el nom de Francesc Miret, un poeta de Beniopa que va començar a publicar als anys 30 del segle passat i que, de segur, hauria tingut una pròspera carrera al món de les lletres si la seua vida no haguera quedat estroncada per la Guerra Civil.

«A més a més, també és una manera de donar a conéixer la ciutat de Gandia per tot el territori lingüístic, ja que està presentant-se gent de Catalunya i Mallorca. Sense anar més lluny, un dels finalistes és de les Valls d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà, per la qual cosa estem aconseguint que Beniopa i Gandia siguen conegudes molt més enllà del nostre territori», ha destacat Canet.

Isabel Canet i Jesús Naveiro, en la presentació de l'acte de lliurament del premi. / Natxo Francés

Per la seua part, el regidor Jesús Naveiro ha afirmat que la Junta de Districte de Beniopa aposta per la cultura, i se sent compromesa amb aquesta, ja que «és una necessitat bàsica de tota societat».

«Tenim el deure de promoure la lectura i, en general, tota mena d'art. En aquest cas, ho fem patrocinant i organitzant aquesta iniciativa, que aposta pel futur d'un poble que té moltes coses positives per oferir», ha esmentat. També ha assenyalat que el certamen és part del patrimoni i de la riquesa cultural d'un barri ple de poetes que té l'orgull de comptar amb escriptors com Josep Piera, Isabel Canet, Ferran Garcia-Oliver, Anna Llopis, Vicent Lloret o Maria Rosa Sabater. Finalment, Naveiro ha donat l'enhorabona a Saforíssims i ha convidat tota la ciutadania, tant de Gandia com dels seus voltants, a gaudir d'aquest especial acte que s'ha preparat «amb molta il·lusió i estima».