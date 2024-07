Todo a punto para la XI Volta a Peu a Ador-Memorial Alfonso Estruch Morant

El Ayuntamiento de Ador organiza la XI Volta a Peu a Ador-Memorial Alfonso Estruch Morant este jueves día 18 de julio de 2024 a las, 20:30 h.

La carrera es la segunda puntuable del VII Circuit de Curses Populars Caixa Popular Safor Valldigna, tras la disputada el pasado día 7 en Xeresa. La prueba tiene un recorrido de 8.170 metros con inicio y final en la calle Joanot Martorell.

La carrera transcurre en sus 2 primeros kms por dentro del núcleo urbano, en constante desnivel, hacia el término de la población donde seguirán habiendo subidas y bajadas que la hacen un poco dura. En el km 5 se afrontará la exigente subida final al Collao. Una vez coronado, en bajada hasta meta.

Las inscripciones al precio de 6 euros se pueden formalizar en la página web: https://www.crono4sports.es. Se cerrarán el jueves 18 de julio a las 23:59 h. Se admitirán inscripciones el día de la prueba a 6 euros siempre que no se lleguen al límite previsto de 200 inscripciones para corredores/as no inscritos/as en el circuito. Los inscritos el día de la prueba no tendrán derecho a trofeo ni puntuarán en el Circuit.

La entrega de dorsales es el mismo día de la prueba, de 19:30 h. a 20.00 h en la plaza La Font frente al mismo Ayuntamiento de Ador.

Las categorías de la carrera son las establecidas en el VII Circuit Safor-Valldigna, desde júniors, nacidos en 2005 y 2006, hasta veteranos / as, nacidos antes de 1960.

Habrá trofeos para los tres primeros y primeras de cada categoría y también a los tres primeros clasificados locales masculino y femenina.

Hay también servicio médico y de ambulancia en la carrera. Las duchas estarán ubicadas en la Piscina Municipal y esta se podrá utilizar para refrescarse después de la prueba.

Todas las personas participantes estarán cubiertas por una póliza de seguro de responsabilidad civil y un seguro deportivo, de acuerdo con el Real Decreto 1428/2003 del Reglamento de Circulación.