Oliva confía en el arbitraje para evitar la huelga en la recogida de basuras

Oliva está en vilo ante la huelga anunciada por los trabajadores de la empresa de recogida de residuos y limpieza viaria a partir del próximo domingo a las 22 horas. El marco de este conflicto está en la negociación del convenio colectivo de una parte de los empleados, que fueron subrogados por la nueva contrata cuando hace un año asumió la gestión de este servicio.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, el concejal de Contratación, Joan Mata, y el de Servicios Urbanos, Álvaro Sánchez, han dejado claro, en primer lugar, que el ayuntamiento no es actor en este asunto, sino afectado, ya que la relación contractual de los operarios es con la empresa, por lo que es esta la que fija las condiciones laborales.

La representación de los trabajadores exige un aumento del 14% mientras que la empresa, por su parte, ofrece un 3,1% y otras mejoras, según ha señalado Pastor. En ese punto, la pasada semana se anunciaba por las dos partes que se rompían las negociaciones, lo que derivaba en esa convocatoria de huelga. «Queremos mostrar toda la comprensión con los trabajadores, que han estado nueve años trabajando en condiciones pésimas», indicaba la alcaldesa en referencia al tiempo en el que estuvo prorrogado el contrato de limpieza viaria con la anterior empresa.

En ese sentido, Sánchez ha dejado claro que «el ayuntamiento no puede meterse en la negociación entre las partes», mientras que la alcaldesa ha asegurado que «no tenemos ni margen ni cobertura legal para incrementar los costes del contrato». El actual se firmó hace un año, en agosto de 2023, con unos pliegos administrativos que fueron aprobados en 2022, por lo que todos han remarcado en varias ocasiones que la tramitación de dicho contrato la llevó a cabo el anterior Gobierno local, del PSPV y Compromís. «Nosotros votamos en contra en su día porque ya vimos que no era lo mejor para Oliva, pero somos responsables y, aunque no nos gustaba, cuando accedimos al gobierno los pliegos ya estaban aprobados y teníamos la responsabilidad de firmar el contrato», apuntaba Yolanda Pastor.

La alcaldesa espera que en la reunión de arbitraje las partes acepten regresar a la mesa de negociación y, de ese modo, se pueda desconvocar la huelga antes de la fecha marcada para su inicio.

Por si eso no se produce, el ayuntamiento ha enviado el decreto con los servicios mínimos. Además, personal de la brigada municipal de Servicios colaborará en las labores de limpieza viaria.

Ante este conflicto, y a requerimiento de este periódico, tanto la empresa que presta el servicio como los representantes del Comité de Empresa han preferido no hacer comentarios, si bien mantienen el diálogo en aras de llegar a una solución negociada. La empresa confía en que se pueda alcanzar un acuerdo que evite la huelga.