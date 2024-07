El Piles Festival So de música al carrer torna amb tretze concerts en directe

L’Ajuntament de Piles organitza des de fa 9 anys el Festival So de música. L'edició d'enguany comptarà amb dos dies de concerts als carrers de la platja i un concert de música infantil.

La festa de la música en directe, per a tots i totes, i en diferents punts de la platja es celebrarà, com és habitual, en dos dies, el 19 de juliol i el 14 d’agost, amb concerts des de les 20:30 hores fins a les 02:00. Rock/pop, blues, jazz i Swing són els principals estils que s’escoltaran.

El 19 de juliol hi haurà cinc concerts que començaran a les 20:30 hores al xiringuito l’Ambatà amb el grup "Version de luxe". Interpretaran, entre altres, clàssics del pop espanyol com Radio Futura, Nacha Pop o Vetusta Morla o de l’internacional com ara Franz Ferdinand i The Strokes.

A les 21:00h en el bar las Palmeras actua "On fire" amb la veu privilegiada de Paz Huertas i el virtuós de la guitarra, "Nes", amb temes que van des de Lady Gaga a Cindy Lauper.

A les 22:45 en el Racó temps per a "1978 Project", banda de blues-rock que interpretaran des de clàssics de BB King o Freddie King fins clàssics del rock d’Eric Clapton o Hendrix.

A les 23:15 en el Gloriamar arrancarà "Mendoza i Garzinsky" amb la cantant i actriu, Carol Garcia, de veu potent i exuberant que estarà acompanyada pel guitarrista, David Garzinsky. Interpretaran un repertori variat que passa per grans clàssics d’autor del rock, de l’indie o del pur swing.

A les 00:15 es tancarà aquest primer dia de concerts al xiringuito de la Vero amb el concert de "Soundcheck" que tocaran grans temes contemporanis del pop/rock internacional com per exemple: Walking on sunshine, Have you ever seen he rain o Losing my religion.

El 14 d’agost se celebrarà el segon dia d’aquest Piles Festival So amb set concerts més. La nit començarà a les 20:30 amb els "Dixieland" que recorerran la primera línia de la platja a ritme de lindy-hop.

Els concerts s’allargaran fins a les 02:00h. Actuaran "Ni Juntos ni Revueltos", amb Pop/Rock espanyol del segle XX i del XXI, "No som de Seattle", el grup de la Safor que barreja covers amb cançons pròpies; "Planet 8 d’Òscar Briz", amb el millor dels 80 del Pop/Rock internacional i temes propis. "On fire", que repassa les cançons més balladores del pop internacional, "Jazz and Blues Try-0" amb la bateria cantant Laura Cubi i la seua veu profunda i Spicy Cherries, amb el millor del rock internacional.

D'altra banda, el 16 d’agost hi haurà un concert per al públic infantil amb Dani Miquel que reforça l'aposta del consistori pel foment de la cultura i música en valencià.