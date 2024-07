A l’estiu abellix la lectura lleugera, entretinguda, de novel·les de misteri. A vegades busquem les més allunyades de la nostra realitat immediata com una garantia d’una més gran intensitat emocional, però resulta que moltes voltes tenim ben a prop misteris que ens agradaria escatir, com el cas dels cinc apòstols desapareguts de Gandia. Per a il·lustrar este cas, per la seua característica religiosa, hauríem d’acudir al Pare Brown, el capellà dotat de qualitats de detectiu per obra del seu creador G. K. Chesterton. El clergue anglés, tan popularitzat per les sèries de televisió, intervé en afers com el de la «creu blava» o el «reliquiari de santa Rosalia». Si no en tenim prou, també podríem recórrer, de la mà de l’escriptor Rafael Tasis, al comissari Jaume Vilagut i al periodista Francesc Caldes, els actius investigadors del cas de l’únic exemplar de la Bíblia, traduïda per Bonifaci Ferrer, germà de sant Vicent, que sembla que es va salvar de la crema de tota l’edició per ordre de la Inquisició, i que la seua possessió produirà morts i robatoris.

La nostra narració comença a finals del segle XIV, quan Alfons d’Aragó, que ben prompte seria duc, va començar a donar empenta al seu senyoriu amb obres tant importants com la futura col·legiata. Segons la moda de l’època, els escultors Joan i Pere Llobet van ser contractats per a fer les dotze imatges dels corresponents apòstols, en pedra calcària procedent de Cotalba, policromades i amb unes dimensions de 160 cm, aproximadament. L’encàrrec, ben documentat, va arribar a bon terme i les estàtues van ser col·locades en el presbiteri. El seu estil gòtic, la bona factura i el color, en el context de la naixent nova església, també gòtica, va contribuir a dignificar les celebracions litúrgiques i va ser l’admiració del poble i dels forasters. Un segle després la situació havia canviat totalment per l’arribada dels nous corrents artístics del Renaixement que tindrien, a Gandia, una excepcional mostra en el retaule major de Damià Forment i Paolo da San Leocadio. L’apostolat gòtic va ser enretirat i dipositat en una dependència amb tot de coses velles o simplement sense utilitat.

El cas dels apòstols desapareguts comença uns quants segles després, en un dia de fred d’aquell febrer de 1918, quan l’investigador Carles Sarthou Carreres, xativí d’adopció i de cor, va arribar a Gandia per a documentar-se en la preparació d’un llibre sobre l’art valencià. En la seua visita a la col·legiata, que descriuria perfectament en el seu futur llibre, observà que «amontonadas en el trasterio de la abadia» hi havia catorze estàtues gòtiques, les dels apòstols i dos dignataris eclesiàstics.

Des del segle anterior, el mercat internacional de l’art tenia a Espanya com un dels subministradors més importants d’Europa, de tal manera que l’arquitecte danés E. Fischer ja havia comprat, després de la Gran Guerra, tota una important col·lecció d’obres d’art, algunes de les quals figurarien, ben prompte, en museus de Copenhaguen, com va passar amb les escultures de sant Pere, sant Jaume el Major i sant Bartomeu. L’any 1920, d’altra banda, a Barcelona, la Junta de Museus va adquirir dos escultures dels apòstols sant Pau i sant Lluc, suposadament procedents d’una església de l’Alt Aragó, posteriorment localitzades al Camp de Tarragona i datades en la segona meitat del segle XIV. L’any 1926, el jesuïta Antonio de León, en el seu conegut llibre sobre el Palau ducal i altres monuments de la Gandia dels Borja, com la col·legiata de Santa Maria, hi deia: «con ocasión del ensanche de la iglesia y de la construcción del nuevo retablo, se varió por completo la disposición del presbiterio y altar mayor, y del primero de ellos proceden las estatuas de piedra policromadas, que se conservan, aunque no todas, en un depósito de la Casa Abadía. Son ejemplares dignos de estudio». Per sort, els estudis més recents i documentats han aclarit l’autoria i altres aspectes de les obres, excepte com es va produir la seua venda i eixida de Gandia.

La guerra de 1936-1939, amb la destrucció de part de la col·legiata i la desaparició del seu patrimoni artístic, pareix ser que va produir la pèrdua de les cinc estàtues que possiblement encara hi havia. Algun testimoni oral recordava que una part de la pedra de la col·legiata i altres elements s’havien utilitzat per reblir un tros del principi de l’avinguda de la Pau, al Grau. Possiblement les maces i les picoles van fer el seu treball i així estalviar el trasllat d’unes pedres tan pesants.

Encara, l’any 1958, el Museu d’Art de Catalunya va comprar al mercat d’antiguitats de Copenhaguen les escultures dels apòstols sant Joan Evangelista i sant Mateu, ara ja perfectament catalogades i datades per la seua procedència de Gandia. Ara mateix, entre Dinamarca i Catalunya, hi ha set escultures dels apòstols de l’església gandiana. Preguntar per les altres cinc, després de 1936, és com entrar en el terreny de l’especulació, sense cap suport documental, però sí que encara podria ser matèria per a una narració de misteri, d’intriga, tan relaxant per al calor de l’estiu. I si un dia...