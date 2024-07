Las cifras del festival Pirata celebrado en Gandia en el que se despidió Zoo

El festival Pirata ya tiene un impacto directo sobre el turismo en Gandia. Cuando la ciudad decidió apostar por este tipo de eventos musicales que atrae a miles de personas lo hizo, lógicamente, pensando en el retorno que tendría en forma de beneficios para el sector de alojamientos, hostelero y comercial. Ese impacto ya tiene cifras y las ha ofrecido la mañana de este lunes la concejala de Turismo, Balbina Sendra.

Según las estimaciones se calcula que los cinco días de conciertos han dejado en la ciudad 2,5 millones de euros. El potente cartel, impulsado sobre todo por el último concierto de Zoo, atrajo hasta la ciudad a alrededor de 100.000 personas, que llenaron a reventar el espacio de conciertos ubicado en el polígono Benieto.

El del grupo gandiense fue, como es lógico, el de mayor asistencia, seguido por el de Oques Grasses. Mago de Oz, King Africa u Ojete Calor fueron los otros recitales con mayor presencia de público.

Un momento de la actuación de Ojete Calor / Pirata Festival

Los datos que, sobre todo, ha querido destacar la edila, es cómo el festival ha sobrepasado los límites del recinto y se ha ido extendiendo por toda la ciudad, más allá de lo que son los conciertos. En ese sentido, la zona de acampada ha reducido el número de plazas y esta edición ha contado con unos 5.500 alojados. Muchisimos otros asistentes ocuparon otros alojamientos de la ciudad.

Las cifras, de hecho, son sorprendentes. En lo que respecta a los campings, el 60% de las personas alojadas eran asistentes al Pirata, mientras que en lo que respecta a los apartamentos turísticos son el 70%. Incluso los hoteles han contado con una importante presencia de festivaleros, que se ha acercado al 30%. "Sin duda es un evento que ha tenido una incidencia directa en el turismo de la ciudad", ha apuntado Sendra.

La gran duda que ahora queda por resolver es si el festival volverá a celebrarse en la ciudad el próximo año. En principio, no hay nada que haga indicar que no vaya a ser así. De hecho, la representante del Gobierno local ha dejado muy clara cuál es la postura del ayuntamiento, que no es otra que la de que siga dando alegrías a la ciudad, aunque es algo que aún debe de confirmar la empresa organizadora una vez haga sus números.

Con este antecedente, Gandia espera con optimismo la llegada del otro gran festival musical del verano en la ciudad, el Mediterránea, que se celebra entre el 14 y el 17 de agosto con un cartel en el que destacan Amaral, Viva Suecia, Arde Bogotá, Lori Meyers, Rozalén, Los Zigarros, Dorian, Iván Ferreiro o los gandienses de Ciudad Jara.