Empieza el Campus Musical Vicky Foods en Gandia

La IV edición del Campus Vicky Foods empieza hoy y se celebra durante cinco días, hasta el viernes, 26 de julio. El campamento reúne a 126 participantes que provienen de toda España y también de Suiza y los estudiantes han de tener entre 12 y 19 años y estar cursando Enseñanzas Profesionales de Música o que tengan aprobada la prueba de acceso a estos estudios.

El Campus Musical Vicky Foods tiene clases de varios tipos de instrumentos. / Levante-EMV

El campamento patrocinado por Vicky Foods destina el 100% de la cuota de las inscripciones, que supone un beneficio aproximado de 5.000 euros, a la Fundación Pequeño Deseo destinado a mejorar el estado anímico de los niños y niñas con enfermedades graves.

"El Campus permite complementar la formación que el alumnado no tiene en sus enseñanzas académicas formales. Es un plus de calidad que queremos darle al campus y creemos que puede ser un aspecto pionero, puesto que no es una combinación formativa que se pueda ver en otras partes", comenta Vicent Mengual, director del Campus.

Como novedad, la edición ha puesto en marcha el proyecto 'Form-Art-E', un círculo de charlas y talleres en torno al mundo de la cultura, el arte, la creatividad, gestión emocional, networking o branding para enriquecer a los alumnos más allá de la formación musical.

"Es una iniciativa que complementa la oferta turística de nuestra ciudad, ya que el concierto final lo llevaremos a primera línea de playa el viernes, 26 de julio, para que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de un concierto de mucha calidad y se hará dentro de la programación de Gandía en el Mar", comenta Balbina Sendra, concejala de Turismo de Gandia.