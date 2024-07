Júlia de Tavernes, campiona del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta de raspall Pro1 s'ha tancat aquest diumenge amb les grans finals masculina i femenina, celebrades al trinquet de Càrcer.

La intensa calor dels últims dies ha condicionat el desenvolupament de les partides. Tot i això, els jugadors i les jugadores s’ho han deixat tot en la canxa per a oferir dos grans espectacles finals.

Ana i Júlia, de Tavernes de la Valldigna, s’imposaven en la primera partida del matí a Aida i Anabel (25-10), mentre que Ivan, Lorja i Marc guanyaven després a Vercher i Murcianet en la final masculina (25-15). Es tancava així un torneig que ha animat els trinquets de la comarca al llarg de les últimes dues setmanes.

En la final femenina, l’eixida en tromba d’Ana i Júlia va sorprendre Aida i Anabel, incòmodes en el trinquet i amb el ritme imposat d’inici per la subcampiona individual de Beniparrell i la seua companya de Tavernes de la Valldigna. Un 15-0 a favor de les roges marcava la tendència de la partida que, malgrat tot, es va posar molt més emocionant en la segona meitat, amb la millora evident d’Aida i Anabel. Fruit d’eixa igualtat, la final va entrar en altra dimensió, amb opcions per a les dos parelles en cada joc.

El públic assistent agraïa l’esforç de les quatre jugadores mentre pujava la temperatura a Càrcer, però eren finalment Ana i Júlia les que tancaven la Victòria en un matí complicat per les condicions meteorològiques.

Varen entregar els trofeus a campiones i subcampiones la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, l’alcalde de Càrcer, Tomàs Lloret, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, i la vicepresidenta federativa de Promoció, Belén Puchal.

Seguidament es va disputar la final masculina, una partida que va resultar totalment dauera fins al 20-15 per a Ivan, Lorja i Marc contra Vercher i Murcianet. El trio havia guanyat la reballà, havia eixit al dau i pretenia trencar el primer joc des del rest per a sentenciar el títol. I li va costar. En concret, més de 21 minuts de joc i quatre vals al seu favor desperdiciats. A la cinquena ocasión, Ivan i els seus tancaven una final èpica pel joc, però també per les altes temperatures registrades a Càrcer.

Els cinc pilotaris varen tindre els seus moments en una partida tremendament igualada, però va deixar molt bones sensacions, pel que significa de progressió en el seu joc després de la lesió en el braç dret, Ximo Vercher. Murcianet va estar incisiu, mentres que Ivan va ser la base dels blaus, amb Marc letal en els quadres davanters i Lorja decisiu en les últimes pilotades de la final, les que valen un títol.