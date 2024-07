Fovasa lamenta «falta de diligencia» de la plantilla en los servicios mínimos

La huelga de los trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Oliva cumple este jueves su cuarto día y, en este momento, nada hace pensar que vaya a tener una solución en las próximas horas. De hecho, los mensajes que llegan desde todas las partes, incluido el ayuntamiento, demuestran no solo que las posturas siguen alejadas, sino que incluso la gestión de la propia huelga está siendo motivo de enfrentamiento.

A través de un comunicado, la empresa contratista del servicio Fovasa Medioambiente, ha lamentado que «durante los tres días de huelga se han registrado reiteradas faltas de diligencia del personal designado a la prestación de los servicios esenciales planificados conforme a las directrices de la autoridad laboral».

Desde la mercantil recuerdan que los servicios mínimos están avalados por la Dirección General del Trabajo de la Generalitat y que están establecidos en el 50%, menos durante los días de fiestas patronales que ascienden al 60% y en el entorno de los centros de salud, escolares y asistenciales, para donde se ha establecido el mismo porcentaje.

En ese sentido, desde Fovasa han realizado un «llamamiento» a la plantilla para que «en aras del interés común y la responsabilidad social, cumplan con los servicios mínimos acordados atendiendo a un desempeño individual homologable a cualquier otro día con ausencia de huelga». Por otra parte, añaden que «la prestación de servicios esenciales restringe los medios personales a adscribir, pero su desempeño debe ser compatible con la finalización de sus tareas conforme lo serían en situación de normalidad».

La representación de la mercantil reitera «nuestra plena disposición» a «trabajar en una resolución óptima y consensuada» del conflicto laboral «con el único objetivo de prestar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de calidad que merecen el municipio y sus habitantes».

El comunicado de la empresa se produce un día después de que el propio ayuntamiento, tras reunir un Gabinete de Crisis, aseguraba que «no se han cumplido los servicios mínimos» que había decretado unos días antes de que empezara la huelga la propia alcaldesa, Yolanda Pastor, y cuya propuesta fue remitida posteriormente a la Generalitat.

El Gobierno local está llevando un seguimiento de esta huelga que está dejando muchas quejas vecinales por las imágenes que se están produciendo con contenedores llenos de basura.

La alcaldesa anuncia un «plan B»

La alcaldesa confía en que empresa y trabajadores «lleguen pronto a un acuerdo, aunque si no es así, el Ayuntamiento estará preparado, y por Decreto, si se llega a una emergencia sanitaria, pondríamos en marcha un Plan B, como ha ocurrido recientemente en Galicia», aunque no ha detallado en qué consistiría. «También quisiera pedir a la población paciencia y civismo, y tener más cuidado que nunca al no ensuciar las calles y las zonas públicas».

Lo cierto es que, a día de hoy, las posturas siguen sin estar cerca, mientras el ayuntamiento recuerda que no tiene capacidad ni para incrementar los salarios de los trabajadores ni para participar en las negociaciones, toda vez que la plantilla depende de la empresa adjudicataria.

Desde CC OO informaban también vía comunicado de la última propuesta que habían hecho llegar a la empresa de un incremento salarial del 7% más pluses para este año y un 8% de cara al 2025.

Además, el sindicato denunciaba «presiones», como «intentar obligar a hacer festivos cuando ya se ha cumplido la jornada de 40 horas semanales», indicaban.

La plantilla pide un nuevo convenio colectivo, el cual tienen caducado desde hace nueve años, que incluya una mejora salarial.n