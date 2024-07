Nintendo Swich Tour 2024 vuelve a la playa de Gandia este fin de semana

Nintendo Swich Tour 2024 instalará un camión rojo en el Moll dels Borja de la playa de Gandia durante este fin de semana, 27 y 28 de julio, en horario de 18 a 24 horas, para jugar a videojuegos de la marca de forma gratuita.

La gente interesada podrá disfrutar de videojuegos como Super Mario Bros, Wonder (2023); Mario Kart 8 Deluxe (2017); Luigi's Mansion 2 HD (2013); Princess Peach: Showtime! (2024) o Nintendo Swich Sports (2022).

La gira cambia algunos videojuegos que ofreció el año pasado, como Everybody 1-2-Swich! o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, para centrar el protagonista del universo de Mario.

Nintendo, ya que es un icono de todas las generaciones desde hace más de cuarenta años. Por lo que este acto espera asistencia de todo tipo de edades, tanto los que disfrutaban de las aventuras de Super Mario en la Game Boy como los que lo han conocido mediante la Swich o la gran pantalla.

El juego disponible más accesible para toda la familia del repertorio que ofrece Nintendo Swich Tour 2024 es Nintendo Swich Sports, un título de simulación deportiva apto para novatos y expertos que no necesita de técnicas complicadas de combinación de botones, sino que se trata de sensores que reproducen el movimiento del mando dentro del juego.