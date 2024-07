El Trofeu Xeraco marca l'agenda del raspall professional a la Safor

Tres jornades de competició tindrà el Trofeu Xeraco 2024 de raspall professional masculí. Dos de partides classicatòries i la de la final.

El primer dia, dilluns 29 de juliol, s'anuncia la primera semifinal amb Ivan i Brisca vs Vercher i Seve. El dimarts 30 de juliol es juga la segona semifinal: Salelles i Murcianet vs Montaner, Canari i Ibiza. Els equips guanyadors d'estes partides jugaran la final el dilluns següent, dia 5 'agost.

Les tres vesprades de competició començaran amb partides de juvenils-promeses a les 17 hores.

Però abans del Trofeu Xeraco l'agenda de raspall a la comarca passa pels Trinquets de Piles i Bellreguard. Este divendres, 26 de juliol, és el torn del Trinquet Ciscar de Piles amb un primer encontre: Boronat i Ibiza vs David i Momparler a les 17 hores i, a continuació, Vercher i Tonet IV vs Salelles, Brisca i Néstor amb 100 euros de premi.

Dissabte 27 al Municipal de Bellreguard juguen a les 17 hores Vicent i Terrades vs Marín i Verdú i després Ian i Murcianet vs Montaner i Lorja. Diumenge 28 Kevin i Izan s'enfronten Puig i Marc a les cinc de la vesprada i Rafa i Ricardet vs Feo i Raúl és la segona.

Dimarts no es disputaran partides al Trinquet d'Oliva, que tanca les seues portes fins el mes de setembre.