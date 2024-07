Mirall de Mar

El mar, tan proper i tan llunyà de la ciutat, que va voler créixer terra endins, amb el dosser de l’horta de les collites esplèndides, no ha sigut fins fa ben poc un factor determinant de la forma de vida dels gandians. El port, pel profit de l’exportació de la taronja, sí que va ser més present en la nostra societat. El Grau, no sols físicament ben separat de la ciutat, tenia la seua vida pròpia entre la pesca, el port i la terra dels marenys. Ara la platja ha fet canviar totalment la situació i s’intenta unir els dos extrems urbans per la vella carretera transformada en avinguda.

La nostra literatura no s’ha fet ressò del mar, de tot allò que significa també estèticament i espiritualment, tot i que Ausiàs March ja ho va fer, però amb poca descendència poètica. Per sort, en el nostre temps, Teresa Pascual i Maria Josep Escrivà, graueres i poetes, han obert de bat a bat les portes de la mar al seu esperit, ungit doblement per la sal marina i el sucre dels fruits de la terra. Per camins ben diferents, un altre poeta de la mar de Dénia, Tono Fornes, ens ha regalat tota una exploració de les costes valencianes en el llibre escrit i experimentat amb Juan Gargallo, professor de literatura, mentre el denier ho és de biologia, però amb una intensa vocació de mariner. El fruit de la intel·ligència, l’art, l’amistat i la navegació és l’obra De mar estant, esplèndidament publicada en l’any 2007.

La singladura, iniciada en el delta de l’Ebre i acabada a les envistes de Cartagena, arriba a la costa saforenca, amb l’observació que «el terreny és una vegada més de marenys i horta, invisibles des d’ací», i tot seguit ataülla les platges de Xeraco i Gandia. La descripció del port i la seua història, encara que el seu veler no hi va entrar, és ben interessant, com també les referències al Grau, al seu origen, i, per la seua professió de biòleg, el curiós comentari sobre la saboga, «un peix amb molta espina i bastant mediocre, una espècie amant d’aigües salobres cada vegada més escassa a les nostres aigües». Els navegants, a més, contemplen amb admiració el dogal muntanyós de la comarca, amb «el Mondúver de perfils egipcis, el modest Molló de la serra Falconera, la serra d’Ador sota la superba serra de la Safor, amb cims de més de mil metre», mentre la navegació continua cap al sud, amb l’esment de les altres platges fins arribar a Oliva, on deixa una anotació ben interessant: «si els hàbits socials de la Safor no són precisament mariners, cal reconéixer que la pesca convoca una gran afició, amb associacions o de forma particular».

La lenta navegació permet evocar els grans clàssics, com Joan Roís de Corella i Ausiàs March, al qual li dediquen unes pàgines per tal de donar fe de la seua profunda relació amb el mar, tal com apareix en alguns del seus poemes més coneguts, però també en altres de gran profunditat psicològica sobre les tempestats de l’amor i la mort. La insistència lírica ens apropa a l’altra gran vocació de Tono Fornes, la poesia. La seua obra, no massa extensa però sí intensa, ha tingut el reconeixement d’alguns importants premis de poesia, com el Senyoriu d’Ausiàs March, de Beniarjó, atorgat en la convocatòria de l’any 2006.

El mar, per al poeta denier, és la gran paràbola de la vida, de l’inici i del final. Mentre navegar esportivament és el plaer immediat, les singladures interiors pels mars de l’esperit, li avisaran «que som i serem nàufrags», però sempre amb alguna segura esperança perquè «en la vida / bella i trista hem conquerit, / potser, el dret fugisser a l’alegria». La potència simbòlica del mar, com una crida total a entrar en les profunditats de l’existència entre la vida i la mort, li farà assegurar que «estar mort deu ser com estar viu / sense veure la mar», com una declaració definitiva d’amor al senyal que anuncia l’encontre amb la pau més plena i estimada.

Navegar i conéixer la cara oculta de la singladura que fa baixar als abismes de l’esperit humà és un privilegi atorgat a ben pocs poetes, com en l’abrandat romàntic anglés S. T. Coleridge, l’autor del Poema del vell mariner, que, amb centenars de versos, anirà contant a un jove invitat d’una boda la seua història de destrucció i de mort, entre malsons i visions terribles, mentre solcava les mars del Sud. Amb una veu més actual, el poeta mediterrani també fa la seua arriscada immersió en les aigües sense pacificar de l’esperit humà, amb tanta fortuna que «sabrem nadar / perquè ens transformarem en mar», i, en definitiva, no ens hi ofegarem inútilment en les aigües superficials que amaguen gorgs sens fons. La mar amiga de cada estiu, abillada com una elegant núvia, continuarà mirant-se a l’espill que mostra imatges que ens recorden altres mons, altres paisatges, que esperen ser contemplats pels navegants atents a la profunditat de les aigües de cada dia, de les ones quasi imperceptibles de la vida.