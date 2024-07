LOS SILLONES DE LA MUDANZA

No sabemos si el gobierno local se ha renovado porque funcionaba bien, como dice Prieto, porque funcionaba mal, como dice la oposición, o porque no funcionaba ni bien ni mal y eso era lo malo. Desde un punto de vista técnico sería falso decir, en líneas generales, que ha funcionado mal. Pero, ¿y en lo demás? En abril el gobierno se fue a la Alquería del Duc para «cohesionarse», pero parece que la cosa quedó solo en una merienda. Tras aquella excursión primaveral, llegan ahora la remodelación estival, la mudanza de personal, la creación de nuevas «áreas de coordinación» y el tráfico de sillones, que es lo que más le interesa a la gente. La gente no sabe, ni quiere saber, la diferencia entre una concejalía y un área de coordinación, pero sabe qué es un sillón en cuanto aparece uno en escena, porque el sillón, en política, tiene mala fama. De ahí que sea conocido popularmente como «poltrona», expresión no siempre justa, pero fundada, que viene a representar la imagen de los excesos, vicios y arbitrariedades del poder.

La gente sabe, por tanto, que a Alfredo Boix le han dado un sillón en Alcaldía, que a Josep Miquel Moya le han fabricado otro, más barato, pero hecho a medida, en Patrimonio y Memoria Histórica, y que Vicent Mascarell ha abandonado temporalmente algunos de los suyos solo para dar el salto a nuevos sillones en Valencia, junto a Diana Morant, en el aparato, donde se vuelve un poco rojo y le da caña a Mazón antes de regresar a Gandia a moderarse a la sombra de Prieto. Ese trasiego de sillones quizá no suponga un quebranto para el erario, ni es ilícito, pero ilustra el comportamiento discrecional de los partidos a la hora de crear o repartir destinos, a veces de gran importancia, entre gentes que llevan décadas en política. Situación que también afecta a Compromís, ya dispuesto a competir sin disimulo con el PSOE y el PP en el deporte de fatigar sillones, una vez enterrada la pedagogía de limitar la permanencia de sus cargos en la vida pública.

Burla burlando, Alícia Izquierdo lleva nueve años como concejala, y la colección de sillones acumulados en las instituciones y en cargos orgánicos por Josep Miquel Moya casi podría rivalizar con la de Vicent Mascarell. Cierto es que la colección de sillones de Moya está muy por debajo de la de Alfred Boix, que podría llenar el Mestalla, pero se encuentra por encima de las de Víctor Soler o Guillermo Barber, que, más jóvenes, aún tendrán que esforzarse unos años para alcanzar las cotas de permanencia de sus colegas en toda clase de concejalías, en la Diputación, en Les Corts, en el Congreso de los Diputados, en Direcciones Generales, en el seno de sus respectivos partidos y allá donde el horizonte anunciara un sillón. Ni qué decir tiene que van muy bien encaminados.

Todo esto, ya digo, es totalmente legal, pero en la medida en que refuerza la noción de «clase política» y una idea los partidos como clanes (ya se lo dijo Orengo a Prieto en el Serrano en la última campaña: «Tienes el apoyo del clan»), contribuye bien poco a aumentar la confianza en ellos como organizaciones abiertas, flexibles y transparentes. Por eso las propuestas de Compromís sobre la limitación de la representatividad política, aunque no siempre se cumplieran, tenían sentido. Al menos problematizaban una cuestión (la profesionalización de la política) no resuelta desde los tiempos de Max Weber pero que, como se vio en las pasadas elecciones municipales, era decisiva para el sector escindido de la formación nacionalista. Hoy en Compromís ya no se problematiza nada, y las meditaciones de Weber han dejado paso a las verdades, más simples, del refranero: el muerto al hoyo, y el vivo al bollo.

Venían Moya y su partido a transformar la vida pública local, porque, decían, «no se puede dejar solo al PSOE» y entendían la política de otro modo, más democrático, participativo y crítico. Pero se han quedado en una caricatura del bipartidismo de sillón, en una izquierda de salón que, como se dice en el Martin Fierro de ciertos pájaros de la pampa, «por un lao pegan los gritos y en otro ponen los huevos».

Biden se va, pero vuelven Boix y Moya con los sillones bien puestos. Solo falta que Prieto diga que lo mejor está por llegar, antes de que suenen los aplausos. n