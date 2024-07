Simat adquiere y saca del olvido su viejo trinquet de 130 años de historia

El Ayuntamiento de Simat de la Valldigna aprobará en su pleno municipal del lunes 29 de julio la compra del viejo trinquet de la localidad con el objetivo de rehabilitarlo para la práctica de la pilota valenciana.

Así lo anuncia el alcalde simatero, Sebastián Mahiques, quien, además, confirma que la adquisición del edificio se realizará con un presupuesto de 285.430,12 euros sufragado íntegramente con fondos propios municipales.

El viejo trinquet del Tio Picot fue construido en el siglo XIX, por lo que es uno de los recintos deportivos de más antigüedad de la Comunitat Valenciana con 130 años de historia, el segundo en lo que se refiere a trinquets, según el alcalde, por detrás de Pelayo en la ciudad de València.

Con esta compra, el municipio recupera un edificio que pasará a formar parte de su catálogo de patrimonio histórico. Se da la circunstancia de que este recinto se encuentra a escasos metros del espacio más emblemático de la localidad y de la comarca, que es el Monestir de Santa Maria la Valldigna.

El alcalde Mahiques destaca que "tenemos el compromiso de la Diputación de Valencia" de que el viejo trinquet será rehabilitado para que vuelva a acoger actividad de pilota, empezando por la creación de una escuela municipal y después por acoger partidas de distintos niveles, incluso de profesionales. Si puede ser, que sea en esta legislatura.

El viejo trinquet de Simat fue el escenario de partidas de pilota valenciana en varias épocas hasta finales de los años 90 del siglo XX. Tras su cierre como instalación deportiva el recinto fue utilizado como comedor del Bar Trinquet hasta hace poco, concretamente hasta 2020, cuando el establecimiento hostelero cerró como tal como consecuencia de la pandemia.

En el municipio son conocidas las imágenes de grupos de clientes consumiendo dentro de lo que sería la cancha de juego junto a las gradas que aún se conservan.

Clientes consumiendo dentro del comedor del bar del trinquet / Levante-EMV

La historia de la compra del viejo trinquet se remonta a 2007 cuando Mahiques es alcalde de Simat por primera vez. Tras una abrupta salida de la alcaldía en 2008 a raíz de una moción de censura, el Gobierno local resultante anunció que iba a concretar la operación, "pero todo se quedó en palabras", subraya el actual alcalde.

El recinto tiene 130 años de historia / David Sarasol

De hecho, en el año 2009 se llegó a anunciar que la operación se iba a cerrar por un montante de 540.000 euros, prácticamente el doble de lo que ahora deberá desembolsar el consistorio.

Después, Mahiques recuperó la alcaldía entre 2011 y 2015, "pero los escasos recursos que teníamos en una grave época de crisis económica los invertimos en otras infraestructuras como el césped artificial en el campo de fútbol".

Entre 2015 y 2023 tampoco se concretó nada por parte del Gobierno local liderado por Esquerra Unida.

Ahora, con Mahiques de nuevo alcalde es cuando se ha cerrado el trato. "Hemos negociado con la propiedad y se ha tenido que valorar todo porque se trata de un proceso entre una administración pública como es el ayuntamiento y una propiedad particular".

"Teníamos la ilusión de que el trinquet fuera de titularidad municipal y lo hemos conseguido. No podíamos dejar pasar esta oportunidad", comenta el alcalde.

Si no se ha hecho antes esta operación, según el alcalde, "es porque no se ha gestionado como se debía o los gobernantes que han pasado por el consistorio no se han atrevido".

Simat de la Valldigna es un pueblo de pilotaris desde el histórico Terencio Miñana Andrés, El Xiquet de Simat, hasta los hermanos Coeter, Baldu, Sagasta o Loripi por citar solo algunos de ellos.