Cuenta atrás para París con la tranquilidad de estar en las mejores manos

Quique Llopis cuenta las horas para su debut en los Juegos Olímpicos de París. El domingo, 4 de agosto, a las 11.50 horas, tiene su primera cita competitiva con la disputa de las series eliminatorias de los 110 metros vallas.

El atleta de Bellreguard ha estado desde el día 21 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), ultimando su preparación para la cita olímpica. Él y su entrenador, Toni Puig, que también va a los Juegos como coordinador de los tres equipos de relevos de España clasificados y como técnico del propio Quique, ya han regresado a casa.

El plan de trabajo para París es entrenar en Gandia los últimos días de este mes julio y el 1 de agosto viajar a la capital francesa desde Madrid con la selección española de atletismo.

El atleta internacional desayuna en el CAR Sant Cugat donde ha estado diez días / Levante-EMV

El subcampeón de Europa y campeón de España al aire libre y 4º del Mundo en pista cubierta ha cuidado al detalle su preparación para París 2024. Uno de los aspectos más importantes es el tratamiento que recibe por parte de su fisioterapeuta, Natxo Benítez.

Levante-EMV ha querido adentrarse en la "sala de máquinas" del vallista internacional en la Clínica Ofisport de Beniarjó, donde recibe los cuidados más esmerados.

Llopis y Benítez llevan juntos desde 2016, desde cuando Quique era cadete. Por aquel entonces, explica el deportista "más que masajes, eran dolencias en la espalda o en la rodilla, sobre todo la derecha", a lo que añade el fisio: "recuerdo que Quique procedía del fútbol. Me lo envía Toni Puig, que estaba en el Club el Garbí".

Ocho años después y siempre tratado por las mismas manos, el subcampeón de Europa asegura que "para mí, Natxo es esencial, puedo contar con él a cualquier hora y tenemos un contacto fluido y seguido. Cuando hay una lesión o algún problema estamos en comunicación casi permanente".

Inevitablemente, sale en la conversación el accidente en el Europeo de Estambul. Afortunadamente, ese ha sido el último gran problema de Llopis. Desde entonces "todo ha ido bien, pero aquella caída me hizo darme cuenta de que tengo que ser más limpio a la hora de superar las vallas, intentar no rozarlas ni, por supuesto, tocarlas. Eso me ha servido de experiencia", apunta Quique. En esa época, recuerda Natxo, "hablamos mucho de cuestiones técnicas, fue un buen momento para aprender de lo ocurrido".

Excepto el citado percance, el problema más grave de Llopis siempre ha sido la rodilla derecha. "Es algo que arrastra desde joven, pero lo tenemos detectado y controlado", subraya Benítez, quien también recuerda la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió justo días antes de competir en el Mundial de Belgrado. "Fue más grave de lo que pensábamos. Corrió, pero sin opciones y después estuvo casi dos meses para recuperarse".

Después del último Europeo de Roma ya pasó por la camilla de Natxo y tras el Nacional, también: "el objetivo es rebajar la tensión muscular, recuperarse del cansancio, de haber corrido tres veces en un mismo día", comentan los dos.

Benítez destaca que la clínica "somos todos, yo estoy más vinculado al atletismo y a Quique, pero ahí están también a mis compañeros: Óscar Vidal, Josep Lopez y Sergio Balbastre, que se ocupan de Quique cuando hace falta".

El campeón de España afirma que "Natxo y mi entrenador Toni Puig son un 50% cada uno para mí. Tener un buen fisio es clave en la carrera de un deportista. Para mí, Natxo es el mejor, sin duda. Estoy en las mejores manos".

Natxo reflexiona en voz alta: "Quique ha aprendido mucho de sus músculos, de las lesiones, y otros de detalles. También sabe que la nutrición es muy importante para un deportista de élite"

La alimentación varía si estás en competición, en pretemporada, pero básicamente consiste en darle al cuerpo lo que necesita en cada momento, puntualiza Natxo. "Hay que asegurar la ingesta calórica suficiente así como la calidad nutricional.

La suplementación también influye", subraya Benítez. La ciclista de Gandia (Beniopa), Mireia Orengo, es la nutricionista de Quique Llopis.