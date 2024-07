Oliva adjudica más de 5 millones de euros para desbloquear el Pla Edificant

El ayuntamiento de Oliva ha desbloqueado tres proyectos de mejora de centros educativos que estaban incluidos en el Pla Edificant. Su objetevo es construir infraestructuras que los colegios e institutos llevaban reclamando durante años y tendrán un coste de más de 5 millones de euros entre el IES Gregpori Maians, el Conservatori Profesional de Música Josep Climent y el CEIP Alfadalí.

El Pla Edificant es un proyecto de la Consellería de Educación que salió en 2018 y que, en ese momento, el Ayuntamiento propuso actuaciones en cinco centros: IES Gregori Maians, CPM Josep Climent, la Escola d'Adults, el CEIP La Carrasca y CEIP Alfadalí. Sin embargo, la pandemia paralizó la tramitación y, a partir de 2019, con el anterior Gobierno local, se retomaron tres de ellos.

El CPM Josep Climent es uno de los tres centros favorecidos por el Plan Edificant. / Ximo Ferri

Ahora, el concejal de Eduacación, de Projecte Oliva, Mario Vidal, junto con el de Urbanismo y Contratación, Joan Mata, han tramitado un modificado de los proyectos que buscaba, sobre todo, actualizar los precios que se fijaron en su momento para la ejecución de las obras, toda vez que desde entonces ha habido un importante incremento de los materiales de construcción.

"Recuperar el Pla Edificant era uno de los objetivos de este Gobierno desde que empezó la legislatura", apunta la alcaldesa Yolanda Pastor, que fue quien empezó con los proyectos de Consellería hace dos legislaturas, cuando fue concejala de Educaucón.

Las obras de ampliación del gimansio del IES Gregori Maians ya están adjudicadas la empresa murciana Gruexma S. L. por un valor exacto de 1.137.236 euros, que se repartirán en dos pagos: Uno de 287.256,54 euros al incio de la actuación y 850.000 euros en 2025. La mejora del gimnasio empezará el 2 de diciembre y está previsto que se tarden seis meses, hasta mayo.

También se han desbloqueado los Plans Edificant del CEIP Alfadalí y del Conservatori Professional de Música Josep Climent, que están en licitación y a la espera de que haya empresas que se interesen en acometer estos trabajos. Como plazo tienen hasta el 1 y 16 de agosto respectivamente.

El CEIP Alfadalí contará con un aulario infantil, una sala de usos múltiples, una pista deportiva exterior y un gimnasio. Estas reformas que durarán un año permitirán al centro eliminar los barracones que albergan las clases infantiles desde hace más de cinco años. El ayuntamiento quiere empezar las obras el 1 de octubre y tendrán un coste de casi 2.414.403 euros en tres pagos.

El CEIP Alfadalí es el centro con más actuaciones de mejora del Pla Edificant en Oliva. / Àngel Persa

Ese mismo día empezarán las tareas de ampliación y mejora del Conservatori Professional de Música Josep Climent, que acoge estudiantes de varias comarcas cercanas. La licitación está abierta hasta el 16 de agosto y tendrá un coste de 1.749.989 euros, en tres pagos.

"El subdirector general de Infraestructuras nos animó a que llevasemos adelante estos tres proyectos y que premiarán a los ayuntamientos que vuleven a llevar adelante aquellos que han quedado parados y queríamos recuperar la confianza de los centros educativos, que no veían el inicio de las obras", comenta el concejal de Educación, Mario Vidal. "Estos últimos meses con la recta final era lo primero que pensaba cuando me levantaba y lo último cuando me acostaba y, ahora cuando tengamos las empresas, ya podré estar tranquilo".