Un camping de Oliva, pionero en eliminar por completo las botellas de plástico

El camping Kiko Park de la playa de Oliva va a ser el primero en eliminar por completo el uso de botellas de agua de plástico. Para ello, Tuawa, la empresa sostenible de Global Omnium, ha instalado por todo el complejo una serie de fuentes de última tecnología que permitirán a aquellas personas que están alojadas en el recinto que rellenen sus botellas en lugar de comprar nuevas cada vez que necesiten hidratarse. Tienen la posibilidad, además, de hacerlo con agua de calidad, ya que se han instalado una serie de fuentes especiales.

El sistema de Tuawa capta el agua de la red para ser filtrada y refrigerada, poniendo a disposición de los turistas el agua de manera cómoda y sin necesidad de pulsador, pues dispone de un dispositivo que se activa en cuanto se deposita el envase sostenible. Se trata de unas fuentes de acero inoxidable con caudal de 100 litros por hora con su certificación de calidad especialmente diseñadas para entornos urbanos y espacios al aire libre con gran afluencia de público como KikoPark Playa

Con esta acción, el camping de Oliva se sitúa como punto de partida y de reflejo para que establecimientos de toda la Comunitat Valenciana eliminen el plástico de sus complejos.

Pepe Frasquet, responsable del complejo explica que "a través de Global Omnium, iniciamos una campaña que pretende generar una huella de concienciación en un escenario en el que algunas voces señalan al sector del turismo como una actividad depredadora de forma injusta. Por lo que nos comprometemos en eliminar los plásticos de nuestros complejos".

El camping, adosado a la primera línea de playa, venderá recipientes de aluminio que podrán rellenar de agua gratuita y de kilómetro cero en lugar de botellas de plástico. Con esta iniciativa, el complejo conseguirá ahorrar 600.000 botellas de plástico al año, lo que significa casi 170 toneladas de CO2 anuales.

En lugar de botellas de plástico, se venderán recipientes reutilizables para consumir agua. / 5CQ

"Pretendemos que la Comunitat Valenciana sea la primera de España que elimine el plástico a través de un recurso tan sostenible como es el agua", señala Victoria Soltero, representante de la empresa Global Omnium. La campaña estima que se eliminarán 10 millones de botellas de plástico al año y tener un impacto positivo en la huella de carbono que generan la creación de los recipientes.

Jorge Blanco, director general autonómico de Calidad y Educación Ambiental, comenta que "la Conselleria de Medio Ambiente apoyamos todo este tipo de iniciativas que supongan no generar ningún tipo de residuo de envase. La Comunitat Valenciana genera 200 mil toneladas de plástico, un tercio se recogen en el contenedor amarillo, otro tercio se recupera del contenedor gris y otro tercio en campañas de recogida".

La Fundación Oceonogràfic muestra la variedad de plásticos que encuntran en el mar. / 5CQ

"Plástico que no fabricamos, plástico que seguro que no va a ir al mar". David Nácher, biólogo y divulgador de la Fundación Oceanogràfic, ha expuesto la incidencia del plástico en el mar: "El informe de Ministerio de Transición Ecológica de 2022 extrajo que el 83% de residuos que aparecieron en el mar fueron plásticos. Hay mucho plástico que hunde, se queda en el fondo del mar y no vemos. Además, el mayor generador de residuos plástico es el turismo".

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha señalado que acoger este proyecto “hecho realidad como ‘Kilómetro 0’ es un privilegio. Hay que cuidar el medio ambiente y si no somos capaces de hacerlo nosotros con estas medidas, entre otras, no lo hará nadie”, dijo.