Ciclo Música a la Mar en Oliva: consulta la programación

La Concejalía de Cultura, Música y Bibliotecas de OIiva ha preparado un nuevo agosto de música y cultura en la playa, con la octava edición del ciclo "Música a la mar".

La programación arranca este viernes 2 con el concierto “El gusto es vuestro”, homenaje a la famosa gira que hicieron Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat. A cargo de la Asociación Artístico-Musical de Oliva, con las voces de Ana Simeón, Coral Cubells, Jaume Costa i Joan Pastor y bajo la dirección musical y artística de Miguel Ángel Grau Martínez.

Este sábado 3 de agosto a las 22.30 h, en la iglesia de Nuestra Señora de Carmen, concierto de despedida del hasta ahora maestro-director, el olivense Carlos Ferrer Maurí, a cargo de la Orquesta Clásica de la Asociación Artístico-Musical de Oliva.

El viernes día 9 de agosto, a las 23 h, en la plaza de Europa, tendrá lugar un concierto del MEGÒC (Modern Espai Gòspel Cor)e n el marco de su gira "Shine", con cien cantantes y cuatro músicos, bajo la dirección de Fernando Climent y versiones de Queen, Buen Jovi, Tina Turner, Phil Collins y muchos más.

El domingo 11 de agosto a las 19.30 h, en la iglesia de Nuestra Señora de Carmen, concierto de la Coral Santa Cecília de Oliva bajo la dirección de Josep Malonda.

El sábado día 17 de agosto a las 20 h, en la misma plaza de Europa actuará el Grup de Danses Raval i Vila con la Colla Sarabanda y como invitada especial la Rondalla Agredolç.

La concejala de Cultura, Ramona Pérez, señaló que "Un verano más, no podía faltar la cita musical y cultural en nuestra playa, y más teniendo una población con tantas formaciones y tradición musical. Todos los veranos el ciclo tiene una gran aceptación y un público numeroso, y este año no será diferente. Invito, por lo tanto, a no perderse ninguno ni uno de los conciertos, merecen la pena".