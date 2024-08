Toni Puig: "Los Juegos Olímpicos son una experiencia deseada y esperada; voy a disfrutarlos"

El gandiense Toni Puig Capsir debuta en unos Juegos Olímpicos, los de París, tras más de cuatro décadas dedicadas al atletismo como entrenador, director técnico o coordinador de atletas, clubes o federaciones. Ha estado en todos los eventos posibles, (desde 2017 no se pierde ninguno), pero le faltaban las Olimpiadas. Puig quiere "disfrutar del acontecimiento internacional deportivo más importante", no solo de atletismo sino de todos los deportes.

"Se trata de una experiencia deseada y esperada", reconoce el técnico, quien añade que "voy a París con la responsabilidad de tener a un atleta a nivel individual como es Quique Llopis y a tres equipos de relevos, también de España. No voy como mero comparsa".

El preparador de Gandia recuerda que "en Sidney 2000 me quede con la miel en los labios. Al final no estuve, pese a tener a tres atletas en la selección (el gandiense Toni Andrés, entre ellos). En aquella ocasión me tocó quedarme en casa".

Con la satisfacción personal y profesional de ser, por fin, "Olímpico" y de esta manera cumplir un sueño, Puig echa la vista atrás y recuerda aquella decisión que "tomé en 2000, hace 24 años, cuando decido renunciar a la plaza que tenía ganada para ser coordinador municipal de deportes del Ayuntamiento de Gandia porque quería alcanzar el sueño de ser entrenador de atletismo. Pues aquí estoy, lo he conseguido y todo ha merecido la pena. Estos son mis primeros Juegos, pero espero que no los últimos porque aún me quedan muchas fuerzas e ilusión de seguir".

Durante la conversación con este periódico y al preguntarle por "pupilo", Quique Llopis, el técnico asegura que lo ve "ansioso, con una tensión especial, diría yo nervioso, en la fase en la que uno se escucha su propio corazón. Se juega mucho y él lo sabe".

Puig afirma que "Quique está muy bien, ha hecho entrenamientos mejor, incluso, que los de antes de ir al Campeonato de España cuando logró su mejor marca de siempre, pero ahora hablamos de palabras mayores. Ahora afronta unos Juegos Olímpicos, que implican connotaciones psicológicas muy importantes".

¿De qué es capaz?, se pregunta el propio entrenador, para contestarse: "De todo, absolutamente de todo. Puede ser finalista y en la final puede pasar de todo, pero de ahí a postularlo como medallista...Hay que ir carrera a carrera".

También tiene claro Puig que no se podría hablar de fracaso si Quique no llega a la final: "No, en absoluto. No hay ninguna presión. Este 2024 ya es el mejor año de su carrera y encima está en los Juegos. A esta temporada no se le puede pedir más".

Sobre la repesca, el entrenador responde que "es un plan B, que, lógicamente, ahora mismo no contemplamos. Si llega al momento, ya lo afrontaremos, pero muy mal tendría que hacerlo Quique para ir a la repesca".

En torno a las opciones de los tres relevos 4x100 femeninos y 4x400 masculinos y femeninos de España que el propio Toni Puig coordina, "pasan por meter alguno en la final. Eso sería histórico, pero es muy difícil. Ya es importante que España tenga equipos de relevos. Tenemos 16 velocistas en la selección nacional gracias a las pruebas de relevos y eso ya es destacable"

Las sensaciones son muy buenas y "tengo la impresión de que hemos hecho un buen trabajo a lo largo de este año con las concentraciones y el Mundial de Bahamas. Las bases están puestas para hacer una competición digna. Los tres relevos son competitivos dentro de sus objetivos. Son gente muy joven que encabezan un cambio generacional", concluye el "coach" gandiense.