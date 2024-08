Llopis: "Estar en la final es el objetivo; si no llego pero rindo bien y estoy en mis marcas, estaré satisfecho"

Quique Llopis Doménech va a hacer historia con su participación en los Juegos Olímpicos de París. El atleta de Bellreguard llega a la principal cita de su vida "bien, muy bien. Esta ha sido una temporada en la que he estado en mi mejor forma de siempre y a París llego igual o mejor en el aspecto físico y con mucha confianza en mis posibilidades mentalmente". La primera prueba es el domingo a las 11.50 horas en las series eliminatorias de los 110 metros vallas.

Afirma el vallista de los 100 metros que "los resultados obtenidos este año me dan mucha seguridad. Me he consolidado en la élite internacional y ahora soy consciente de que puedo estar con los mejores".

El deportista del CA Adidas confiesa que "preocupación no tengo ninguna, pero sí que es verdad que siempre hay nervios antes de una competición y un poco más tratándose de los Juegos Olímpicos. Esto no ocurre todos los días y, por tanto, hay más tensión, sí".

Sobre los rivales apunta que "son atletas muy potentes, los mejores del mundo, ahí están los norteamericanos, que han corrido este año con buenas marcas, también algún jamaicano sin olvidar a los europeos".

"El gran objetivo, efectivamente, es entrar en la final, sí", destaca Llopis, y al mismo tiempo puntualiza "si no llego a la final, pero he competido en mis tiempos, de 13,10-13,15, y doy un buen rendimiento, no me sentiré decepcionado. Es más, me daré por satisfecho. Si no es así, la verdad es que me daría mucha rabia. Si estoy bien, corro en mis marcas, pero no consigo el objetivo y me ganan, pues habrá que aceptarlo, sin más, porque los rivales habrán sido mejores".

El subcampeón de Europa y campeón de España al aire libre y 4º del Mundo en pista cubierta reconoce que "me hace mucha ilusión estar en la Villa Olímpica y compartir esos momentos con mis compañeros de selección, con otros deportistas españoles o con mi propio entrenador".

En referencia a su preparador, el técnico de Gandia Toni Puig, comenta que "estar en los Juegos Olímpicos también es un premio para él, después de tantos años de carrera deportiva. Que vaya como entrenador de la selección española es lo máximo. Se lo merecía con creces".

Al preguntarle por la "repesca" en el caso de que no logre la clasificación en la primera carrera, indica que "es una segunda opción por si no salen bien las cosas, pero yo solo pienso en superar bien las eliminatorias para estar en las semifinales".

La familia de Quique: padre, madre, hermana, cuñado y sobrinita, también estará en París y eso "es un plus para mí. Ellos son los que están conmigo el día a día, para lo bueno y malo, y que ahora puedan estar en los Juegos es muy importante, verlos allí es muy guay".

Dice el atleta internacional que "me gusta mucho el deporte, por lo que estoy siguiendo los Juegos Olímpicos a través de la televisión, sobre todo el tenis".

Quique desvela a pocas horas de su debut en los Juegos de París que "echo la vista atrás y me acuerdo de la semana previa a competir por la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo hace tres años cuando sufrí una pequeña lesión. Fue justamente en la semana en la que me tenía que ganar el puesto y me quedé sin opciones cuando lo tenía prácticamente hecho. Tuvo que renunciar a las competiciones por una tontería. Pero así es el deporte".