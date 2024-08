Ofensa olímpica

La inauguración de los Juegos Olímpicos de París ha provocado división de opiniones: nada nuevo bajo el sol, o bajo la lluvia, en este caso, que, al contrario de lo que se ha dicho, añadió una pincelada no menos parisina a la larga ceremonia, porque la Ciudad de la Luz también es la ciudad de los frentes nubosos. Pero los puntos de vista sobre la calidad del espectáculo no podían quedar en una simple manifestación del gusto doméstico sobre un acontecimiento, después de todo, televisivo: faltaba la salida dogmática y ecuménica, de la corrección política, que nunca falla en estos tiempos ridículos. Así, tardaron poco en alzarse al unísono voces indignadas contra la representación que se hizo a partir de «La última cena» de Leonardo Da Vinci, en la que dragqueens, una modelo transexual y un cantante disfrazado de dios griego colmaron la paciencia (ya de por sí escasa) de los cuerpos y fuerzas biempensantes de guardia.

La Iglesia se sintió ofendida, la extrema derecha francesa clamó (obviamente) al cielo y se apresuró a declarar «el suicidio de Francia» mientras el líder de la Francia Insumisa, el populista Jean Luc Mélenchon, sostenía que no había necesidad de incomodar a las buenas personas cuya fe les ayuda a vivir sin molestar a nadie. Musk se indignó, los republicanos norteamericanos también y un filósofo francés se preguntaba, como quien pone el dedo en la llaga, si los organizadores de ese montaje que calificaba de «wokista y kitsch» se habrían atrevido a parodiar la peregrinación a la Meca.

Esta anécdota olímpica no es una excepción sino la regla en un mundo interconectado que se sostiene en la producción incesante de basura verbal, intelectual, espiritual. Y no es casual que la American Dialect Society, asociación académica destinada al estudio del inglés hablado en Norteamérica, eligiese como palabra del año 2023 «enshittification», que traducida al español vendría a ser «enmierdamiento», o «mierdificación», neologismo que hace referencia a la transformación de internet en una cloaca insondable. Sin su repercusión en internet, las críticas a la performance, o recreación, de «La última cena» habrían pasado sin pena ni gloria. Al fin y al cabo, se trataba de un episodio fugaz en un espectáculo televisivo de cuatro horas. Pero, pasada por los sumideros de las redes sociales, esa anécdota intrascendente conseguía elevarse al nivel del «suicidio de Francia», de una ofensa sin perdón de Dios, y de un suceso tan deplorable como irreparable.

Los filólogos y los historiadores del futuro (si es que en el futuro aún se cultivan esas disciplinas) comprobarán con asombro que, si en 2017 el diccionario Oxford elegía «fake» como palabra del año, en 2023 otra prestigiosa institución escogía en EE UU «enmierdamiento» como la más significativa, y podrán ver que en esas expresiones podía leerse el signo de los tiempos. La cuota «fake» llegaba de la mano de reaccionarios y oportunistas, porque, al final, resulta que la performance de marras no se basaba en «La última cena» de Leonardo, vínculo que el autor de ese montaje niega tajantemente, sin que su explicación haya servido para que los indignados de guardia y salvadores de la cristiandad hayan admitido su error. Después de todo no se dedican a otra cosa y, ¿qué sería un fake si no tuviese como objetivo la «enshittification» general para quienes con la última brasa de las Luces corren ya encender las primeras hogueras del nuevo oscurantismo? Por consiguiente, el autor de la performance ha añadido a su lista de pecados la de ser un redomado embustero.

La organización de la ceremonia inaugural de los JJOO ha pedido excusas a quienes se hayan sentido molestos, pero en vista de que el fenómeno es general y de que intolerantes, dogmáticos y jetas van en aumento, quizás hiciera falta recuperar el viejo espíritu volteriano para enviar a esas benditas gentes, con unas risas, a la mierda.