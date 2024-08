"Mi mayor ilusión es resolver los problemas de los vecinos"

¿Qué le hace sentirse más orgullosa de su primer año de gestión al frente del ayuntamiento de Oliva?

Haber llegado donde hemos llegado explicando a la gente el desastre que había en este ayuntamiento y lo que nosotros proponíamos. Que confiaran en nosotros cuando les decíamos quienes somos, qué queremos y qué podemos ofrecer. Y, en segundo lugar, el ver que las cosas están saliendo, que estamos poniendo orden en la administración, solucionando problemas que llevaban años enquistados: proyectos en el cajón, obras paralizadas o a medias, etc. El orgullo más grande es tener la responsabilidad de ser la alcaldesa de tu municipio. Y la mayor ilusión, el poder solucionar los problemas.

Se han centrado mucho en desbloquear proyectos pendientes. ¿Cree que podrá acabar la legislatura impulsando alguno propio, de su programa electoral?

Claro que sí, sólo llevamos un año de legislatura. El problema es que la herencia recibida era enorme. Por ello, poner orden y solucionar lo urgente era nuestra prioridad, y creo que lo estamos consiguiendo. Retomamos las obras del Centro Olivense, acabamos la Via Ronda de la playa, el paseo de Gregori Maians. También se ha avanzado mucho en el proyecto del Hostal de Sant Jaume, ya ha adjudicado y que tendrá un coste de más de 8’3 millones. Hemos inaugurado el enlace Sur de la AP-7 y la nueva carretera Oliva-Piles. Se han conseguido tramitar los Fondos Europeos, que apenas se habían iniciado en la anterior legislatura, se ha recuperado el programa ARRUR de rehabilitación de edificios en el centro histórico, vamos a invertir gracias al IVACE en los tres polígonos industriales, hemos puesto en marcha el nuevo contrato de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos Y, sobre todo, seguimos poniendo orden en el ámbito urbanístico: hemos liquidado la urbanización Aigua Blanca IV, ahora estamos en Canyaes I, estamos avanzando en la gestión de la nueva depuradora, etc. Una vez atendido lo urgente y con una planificación de gestión realista, estamos ya en lo necesario: las obras de la segunda planta del antiguo colegio Hort de Palau comenzarán en breve y pondremos el acelerador en los dos grandes proyectos próximos: la conexión Oliva-Piles por la playa, que ya cuenta con la documentación necesaria para buscar la financiación de la Diputación y, sobre todo, el teatro Olímpia, del cual ya tenemos en anteproyecto. Además de ponernos a trabajar en mejorar el mantenimiento de nuestro municipio: calles, aceras, señalética. Porque, al final, lo que quiere la gente es que su pueblo, su calle, su colegio o su centro de salud estén limpios y en condiciones, sin baches o rotos.

¿Qué es lo que más le frustra?.

La verdad es que pocas cosas. La ilusión y las ganas de trabajar por Oliva no se pierden. Quizá lo que peor llevo son los plazos que marca la administración pública, la burocracia, desde mi punto de vista excesiva y lenta que conlleva cualquier proyecto.

¿Cuál es su principal reto de cara a los siguentes años?

Cumplir con nuestro programa electoral. Nos vamos a dejar la piel hasta el último segundo para conseguirlo.

Acaba de anunciar más de cinco millones para debloquear el Edificant. ¿Cuál era la situación?

Efectivamente, tras una legislatura en la que prácticamente han estado estos tres proyectos olvidados en un cajón, se han conseguido sacar adelante por 5,3 millones de euros. Teníamos claro, desde un primer momento, que había que desbloquear la situación y sacarlos adelante y, como las promesas están para cumplirlas, en menos de un año lo hemos conseguido: En octubre se iniciarán las obras del CEIP Alfadalí y del consevatorio Josep Climent, ambos proyectos con un plazo de ejecución de las obras previsto de 12 meses; y, en este mes de diciembre, arrancarán las obras del IES Gregori Maians, cuyo plazo de ejecución previsto es de 6 meses.

En este tiempo ha vivido una huelga y un intento y una pequeña crisis cuando el concejal de Playas aseguraba que no podía cumplir con su promesa de abrir los chiringuitos hasta las 3 por la falta de voluntad de PRO, su partido. ¿Cómo ha vivido esos baches?

La gestión no siempre ha de ser un camino de rosas. Nos ha tocado gestionar un contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que votamos en contra en 2022, cuando estábamos en la oposición, y se aprobaron los pliegos de condiciones. Creíamos que los costes no se ajustaban a la realidad porque los salarios que se estipulaban no eran los justos y así se ha demostrado. Ya tuvimos un intento de huelga a los 15 días de estar en el gobierno, y, en aquel momento, lo pudimos parar. En la huelga de este mes de julio nuestro margen de maniobra era mucho más reducido, ya que el contrato se puso en práctica el pasado 1 de agosto y hasta pasados dos años desde su firma el ayuntamiento no lo puede modificar. Estuvimos al pie del cañón, supervisando los servicios mínimos, intentando que empresa y trabajadores llegaran a un acuerdo. Respecto al tema de los chiringuitos, claro que lamentamos no poder cumplir con nuestra promesa electoral pero al final la ley ha de imperar.

¿El hecho de no depender de ninguna marca política, le hace sentirse más liberada a la hora de afrontar cuestiones que tienen mayor calado ideológico?

Por supuesto. Projecte Oliva es un partido independiente y local y estamos orgullosos de ello. La pasada legislatura vimos lo que la orden dada un partido a nivel superior puede hacer, y el desastre que supuso para la gestión de nuestra administración municipal. Al final, lo que queremos es trabajar por nuestro municipio, por el bienestar de sus ciudadanos. Y, en este objetivo, la ideología siempre queda en un segundo plano.

¿Se verá a PRO integrado en Ens Uneix pronto?

Ya formamos parte de la Unió Municipalista, en la cual también está integrado Ens Uneix. La verdad es que se trata de proyectos muy ilusionantes, que priorizan el municipalismo, porque esta es nuestra linea de trabajo, apostar por la administración municipal. Tenemos muy buena relación con Natalia Enguix, de Ens Uneix, porque coincidimos en nuestra visión de la política. No sabemos qué pasará en las próximas elecciones pero de momento estamos centrados en la gestión municipal.n

