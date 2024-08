Un viatger il·lustrat a Daimús

Gràcies a un monument «in absentia», com el sepulcre d’època romana de Daimús, només conegut actualment per uns dibuixos i gravats, publicats a principis del segle XIX, s’han fet diverses investigacions sobre el poblament del lloc, les vies de comunicació, l’economia, l’agricultura, la societat, la família i els seus costums funeraris, les inscripcions llatines, entre molts altres aspectes. Tot un corpus de coneixements d’un passat que encara, per molts motius, té la seua virtualitat en la nostra cultura actual, en la nostra forma de viure.

Des de la Il·lustració hi ha un gran interés per conéixer altres països i cultures, fins i tot la manera de viure i pensar, també amb la pretensió, com un recurs literari, de fer d’espill de la pròpia realitat europea, com en aquelles cartes dels perses que visitaven França i descrivien per als seus amics, ben irònicament, les formes de vida d’aquella elegant societat, d’acord amb el filtre de Montesquieu, el seu verdader autor. Amb Napoleó, a més, de l’interés polític i militar, el coneixement dels països que podien formar part de l’imperi va ser tota una estratègia de gran abast, de tal manera que van aparéixer viatgers doblats d’espies o d’agents al servici del govern francés i dels seus plans d’expansió. El cas d’Egipte és, sens dubte, el més evident d’esta estratègia.

En l’època napoleònica, un dels viatgers més destacats va ser Alexandre de Laborde (París, 1773-1842). Fruit dels seus viatges va ser l’obra Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, publicada entre 1806 i 1820. Laborde es va impressionar pel paisatge de l’horta de Gandia, com molts altres viatgers, però, per la seua orientació il·lustrada i classicista, va deixar una descripció molt acurada del sepulcre d’una tal Bebia Quieta (entre finals del segle I i principis del II). Laborde, gràcies al seu equip tècnic, va completar la seua informació sobre el sepulcre amb els dibuixos de l’arquitecte Ligier, després transformats en gravats per a la publicació de l’obra a París.

Desaparegut el sepulcre a principis del segle XX, excepte algunes restes, entre les quals un fragment de la pedra calcària que conserva la inscripció llatina «Baebiae Quietae ex testamento suo», que, traduïda pel professor Josep Corell, diu així: A Bebia Quieta d’acord amb el seu testament. El mateix investigador ha establit l’abast dels noms i cognoms dels Baebii i la relació amb el cognom Quieta, freqüent en persones lliures. Tants les restes com els gravats, mostren una edificació de notable qualitat arquitectònica i dels elements escultòrics, com els capitells corintis i motlures. No deixa de ser curiós que la reutilització d’alguns dels materials del sepulcre van ser aprofitats per a construir el pessebre d’una quadra.

Un coetani de Laborde, va ser el pintor suís J. H. Füssli, que en l’obligat viatge a Itàlia per avançar en la seua formació estètica, hi va descobrir l’art clàssic, tal com ho va expressar en la seua pintura «L’artista commogut per la grandesa dels fragments antics», tota una meditació sobre la suggestió que les ruïnes del passat continuen deixant en els esperits oberts a la bellesa intemporal, i com fan enyorar-les quan la incúria dels hòmens i l’efecte destructor del temps encara no havien fet la seua obra i es podien contemplar en la seua primera realitat.

Els gravats del sepulcre de Daimús, que són tan sols una interpretació d’aquella construcció que Laborde i els seus col·laboradors van poder conéixer, ens fan una impressió semblant als magnífics dibuixos de Giovanni Battista Piranesi sobre els meravellosos monuments de la Roma del segle XVIII i que encara podem admirar en la seua realitat, sempre més potent que qualsevol dibuix, encara que siga perfecte. Uns dibuixos que, en la mentalitat de l’artista italià obsessionat per les ruïnes, també expressen tot un sentit tràgic sobre el caràcter efímer de tota obra humana, encara que tinga la unció de la bellesa.

Un efecte semblant, també en relació amb l’elogi de Laborde sobre el paisatge agrari valencià, ens pot produir actualment la lectura d’obres com La huerta de Gandía, de Vicent Fontavella, admirable per tants motius, però també amb un cert aire d’epitafi, com una elegia d’un passat que ha mort per sempre.

Els viatgers que han descrit monuments, pobles o cultures que ja han desaparegut ens avisen també que l’art i la cultura, poden ser destruïts, oblidats, falsificats i manipulats, i per això mateix és necessari l’esforç de cada dia per mantindre tot allò que ens ajuda a ser més humans, com contemplar un paisatge o la seua transfiguració en una obra d’art, o la lectura que fa obrir els ulls i la ment a la complexa realitat del nostre món. En temps de canvis accelerats i profunds, com el nostre, la fidelitat creativa a les més grans aportacions culturals i espirituals de la humanitat continuarà guiant el nostre camí i el de tots.n