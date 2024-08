Mesa: "Igual nos falta experiencia, pero tenemos juventud, motivación y condición física"

Alejandro Mesa apura sus vacaciones antes de ponerse al mando del nuevo proyecto deportivo de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia en Segunda FEB.

La pretemporada arranca el 21 de agosto y la Liga el 5 de octubre, pero Levante-EMV ha querido conocer las impresiones del entrenador del primer equipo gandiense sobre todas las cuestiones que han sido noticia a lo largo del verano.

La primera de ellas es la renovación del propio técnico y su equipo de trabajo: Manu Herrera (ayudante) y David Boscà (fisio), así como los delegados Manuel Mesa, Jesús Ginestar y Miguel Puertas.

La única novedad es el fichaje de un nuevo preparador físico, Juan Rodríguez, tras causar baja el hasta ahora responsable del área, Álex Blasco, por motivos laborales.

Desvela Mesa que "mi renovación no fue difícil. El punto de partida era el salto de categoría, más exigente en todos los aspectos. Las condiciones las hemos ido puliendo y estoy muy contento y agradecido al club por renovarme su confianza en la nueva categoría. En Gandia me siento muy querido porque me dejan trabajar, que es lo que los entrenadores queremos".

Sobre la incorporación del preparador físico apunta que "la idea es que siguiera todo el cuerpo técnico, pero entiendo la decisión de Álex Blasco. Del nuevo tenemos buenas referencias, hemos hecho varias reuniones y estamos organizados para desarrollar el trabajo".

El segundo tema a tratar con Alejandro Mesa es la plantilla de jugadores. Dice el técnico que "hemos optado por siete renovaciones en busca de un modelo de plantilla lo más larga posible (12 jugadores) que no se salga del presupuesto y que sean válidos para el nuevo reto".

En cuanto a los fichajes, apunta Mesa "en la posición de 2 no hemos incorporado a nadie, otro base sí que hacía falta y lo hemos fichado con experiencia en la categoría (Ferrando); Molina es un 3 físico que da el perfil que buscábamos y después están los tres pívots: el americano Joe Pleasant, que nos debe dar un plus de calidad, el camerunés Kody, ya contrastado en la categoría que viene de subir a LEB Oro con su anterior equipo y el senegalés Khadim Fall, un jugador grande, también con experiencia en Plata, que debe ser poderoso en el juego interior".

Confiesa Alejandro Mesa que "a mi me gusta la plantilla. La veo equilibrada. Hemos encontrado lo que queríamos. Igual falta experiencia para jugar en Segunda FEB (LEB Plata), pero tenemos juventud, motivación, y condición física.

El técnico aún no ha estudiado a los rivales de Proinbeni en la Conferencia Este de Segunda FEB. "Hay equipos que todavía no han anunciado nada por lo que nos falta información", añadiendo que "por potencial deben destacar los equipos de las Islas Baleares, que siempre exhiben músculo económico, mientras que los catalanes siempre son competitivos. Después habrá un grupo de clase media en el que se pueden incluir a los ascendidos, como nosotros, cuyo potencial será bastante parecido".

El técnico gandiense da instrucciones a sus jugadores en un tiempo muerto / UpB Gandia

Con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina, Alejandro Mesa advierte que "tenemos el hándicap de empezar a entrenar solo con los jugadores nacionales hasta que se incorporen los de fuera y también el hecho de que la preparación tenga que ser en el Pavelló del Raval por las obras de reforma del Pabellón Municipal. Todo esto afecta, pero vamos a intentar que no sea demasiado".

De los rivales en el periodo de preparación, el entrenador dice que "los cinco son buenos equipos y cuatro de ellos de nuestra misma categoría".

Para acabar, Mesa también reflexiona sobre la buena salud deportiva y económica exhibida por Units pel Bàsquet Gandia en la asamblea de socios de hace unos días: "me encanta que haya movimiento social, que la gente se enganche al baloncesto y les invito a que se hagan socios y que vengan a disfrutar de un juego vistoso y dinámico que les divertirá"

Concluye el técnico en que "la buena salud del club es gracias al trabajo de la directiva, que no se ve, pero ahí está".