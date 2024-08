Ador s'ompli de festa amb els Moros i Cristians

El cap de setmana serà intens a la localitat d'Ador des d'aquest divendres, 9 d'agost, Dia del Pregó. A les 19 hores està programada la concentració de totes les filades al carrer Joan Carlos I (Santet) per eixir cap a la plaça de la Font.

A continuació, a les 20 hores, Joan Faus i Vitòria serà l'encarregat de llegir el pregó. En finalitzar, totes les agrupacions interpretaran l'Himne d'Ador, del Mestre Vicent Valdés, dirigides per Emilio Oltra Benavent. Després, des de davant del castell, arrancaran les tradicionals entradetes.

A la 1 de la matinada hi haurà visita de cabiles. Festa per tot el poble amb la música de les xarangues.

Dissabte 10 d'agost és el Dia de l'Entrada de Moros i Cristians. A les 19 hores és l'Entrada de Bandes. Cercavila de totes les filades amb la seua banda a ritme de pasdoble des de l'inici de l'avinguda de la Constitució fins al carrer Xamberí.

A les 20 hores Entrada de les tropes de la creu, seguides per les de la Mitja Lluna. A les 23 hores sopar de totes les filades al Raval i a la 1 actuació de l'orquestra Limite.

El diumenge 11 començarà a les 12 hores amb la festa al frontó. Germanor, bon rotllo, marxes mores, cristianes, pasdobles i com no els últims "hits" de l'estiu interpretats per la xaranga "El Dòlar".

A les 19 hores Ambaixada Cristiana. Situat al bàndol cristià al carrer Bisbe Amigó i el moro a l'Avinguda Constitució, començarà la guerrilla, donant pas a l'Ambaixada Mora, que després del combat amb les tropes de la Creu acabarà amb l'aparició del Rei Jaume I per a posar pau a tanta guerra. A les 20 hores Ambaixada Cristiana. Es realitzarà el mateix simulacre de guerrilla però al revés.