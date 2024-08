Gandia acull el Festival de Poesia Estiuvers «més atrevit»

La IV edició del Festival de Poesia de Gandia Estiuvers es celebra a Gandia entre el 9 i l'11 d'agost. La proposta va nàixer amb la idea de poder barrejar el patrimoni, el paisatge, la música i la poesia.

Any rere any el festival ha crescut en presència, en èxit i en diversitat. En aquesta ocasió, l'edició també ha guanyat en atreviment, segons destaca la primera tinenta d’alcaldia i regidora delegada de Patrimoni Cultural, Alícia Izquierdo, que va presentar la proposta amb el coordinador i director de la iniciativa, Joan Deusa,

Amb aquesta declaració Izquierdo ha fet referència al fet que, a més de fer-se a la Torre dels Pares (que ha repetit les quatre edicions), per primera vegada, l'Estiuvers es desplaçarà fins a la Cova del Parpalló i els tinglados del Grau, «dos llocs que ens feien molta il·lusió i que faran que enguany puguem tindre mar i muntanya».

Respecte al programa, l'activitat comença aquest divendres 9 d'agost amb l'espectacle "Desembarcament", que tindrà lloc al tinglados, on Maria Josep Escrivà i Teresa Pascual, dues poetes graueres i de màxim renom, recitaran les seues obres junt amb Sebastià Alzamora i Francesc Parcesiras, dos grans artistes convidats de Mallorca i Catalunya, respectivament. Les seues veus estaran acompanyades de la música de l'acordió diatònic valencià d'Amadeu Vidal.

El dissabte serà el torn del segon espectacle, anomenat "Parpalló Jam". Així doncs, la Cova del Parpalló acollirà les actuacions de l'escriptora i poeta de Simat, Isabel Canet Ferrer; la jove poeta mallorquina, Cecília Navarro, i el poeta de Barcelona, Joan Vigó. Tots recitaran amb la música del gran guitarrista de la Drova, Peter Connolly.

El diumenge la poeta i performer eivissenca Jèssica Ferrer Escandell i el músic i clown Diego Martínez Gonzàlez posaran el punt final a la iniciativa amb l'espectacle 'Ses honorables virtuts il·lògiques', que es realitzarà a la Torre dels Pares.

Com a novetat, l'Estiuvers dedicarà aquesta edició a la memòria de Vicent Andrés Estellés, degut al seu centenari. «Sabeu que a Gandia els departaments de Cultura, Patrimoni, Educació i Política Lingüística ens hem implicat en fer una programació anual molt extensa en honor a la seua figura, i, com no podia ser d'una altra manera, l'esdeveniment tindrà sorpreses i detalls relacionats amb ell», ha assegurat la regidora.

Tal com ha explicat Deusa, part de l'atractiu del festival és que, abans de cada sessió el públic fa una visita guiada per cada un dels indrets patrimonials escollits. Quant a l'horari, les visites començaran a les 19:30 hores, mentre que els espectacles es faran sempre a partir de les 20 hores.

A causa del temps que comporta pujar el recorregut de la cova a peu, el dissabte el públic haurà d'estar al Centre d'Interpretació Parpalló-Borrell a les 19:15 hores.

Izquierdo ha recomanat a les persones interessades en assistir que, sobretot a la Cova del Parpalló, porten «calçat adequat, aigua i frontals de llum».

Per acabar, el coordinador ha esmentat que «la fórmula secreta de la iniciativa és crear un diàleg entre el patrimoni, la natura i la poesia» i ha convidat a tota la ciutadania a gaudir d'aquest Festival «gratuït i sense places limitades».