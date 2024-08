Pel desdoblament urgent de la vía fèrria Gandia-Cullera

De tots és conegut l’actual deteriorament del servei de Rodalies en el conjunt de la xarxa ferroviària. Endarreriments, suspensió de trens, massificació, allargament horari dels recorreguts passen molt a sovint. Tot no es deu a les obres en la coberta de l’Estació de València Nord. Existeix un problema estructural pressupostari. Des de fa molts anys, l’Estat Espanyol, amb governs tant del PSOE com del PP, va decidir donar prioritat a les inversions de l’AVE el que ha suposat un endarreriment en les inversions en nous projectes en les vies convencionals, rodalies i regionals, material mòbil i el propi manteniment de la xarxa. I no parlaré avui del famós Corredor Mediterrani que no passarà per la Marina i la Safor, deixarem el tema per a un altre dia on veurem com el tren s’allunya de la mar, de l’economia de les nostres comarques, dels ports de Dénia i de Gandia…

Em centraré en l’augment del servei d’Intercity entre Madrid i Gandia, de dos a catorze trens setmanals per aquest estiu. En principi, sembla un bona notícia, però… està sobrecarregant-se una línia que a partir de Cullera és d’una sola via i obliga a augmentar les esperes a Xeraco, Tavernes o Cullera pels encreuaments i, a més, es dóna prioritat a l’Intercity per sobre del servei de Rodalies.

El govern central va anunciar que als Pressupostos Generals de 2023 hi havien uns 62 milions d’euros per al projecte de doble via entre Cullera i Gandia, que podria fer-se el trajecte fins a València en 45 minuts… És clar que de Cullera a Gandia la via passa per una zona sensibles com són les marjals, i alguns parlen de problemes d’impacte ambiental. Certament de l’impacte social de la millora que suposaria eixe desdoblament de la via junt a les millors tècniques de construcció sostenible pot validar la bondat del projecte. A més, em pregunte quina va ser la necessitat d’obrir en canal la marjal de Cullera, Favara i part de Tavernes, pel seu bell-mig, per al desdoblament de la N-332 quan estava a punt d’acabar la concessió del peatge de l’autopista AP-7. ¿Es valoraren aleshores els impactes ambientals? ¿Es valorarà per accelerar la doble via de Cullera a Gandia els milers de persones que van tots els dies per la C1, que omplin de gom a gom els vagons i que molts d’ells, en eixe no saber si hi haurà tren, si arribarà amb mes retard del que ja suposa la previsió d’hora i quart, acaben agafant el cotxe particular amb els impactes que suposa? I una darrera pregunta, ¿amb el model radial de xarxa ferroviària de tota la vida, des del segle XIX, on allò més important és assegurar els viatges des de Madrid cap on siga, acabarem arribant mes prompte de València a Madrid, que de Gandia a València?