Victoria de la UE Tavernes en su tercer bolo de pretemporada

Tercer partido amistoso y victoria del Tavernes contra el Constestano por 3-2 con goles de Marc y Nacho, que anotó dos, para los locales.

La función de estos partidos de pretemporada es que el entrenador vaya puliendo los posibles defectos, tanto en aspectos ofensivos como defensivos, que pueda presentar la plantilla, además de ir perfilando qué jugadores irán teniendo mayor protagonismo durante la temporada. Seguro que Edu "Tomaca" habrá tomado buena nota, ya que el equipo, en el encuentro contra el Contestano no estuvo bien en los dos goles encajados, que vinieron precedidos de jugadas en las que faltó contundencia y no se estuvo fino en el pase, perdiendo algunos balones. Todos los jugadores de la plantilla tuvieron minutos, incluidos los juveniles incluidos Marc y Román, que están haciendo la pretemporada con el primer equipo.

Por lo demás, el juego tuvo fases de dominio alterno, aunque el Tavernes fue más insistente en sus internadas, logrando tres goles, además de tener alguna que otra ocasión que podrían haber servido para ampliar la ventaja en el mercador. Todo ante un rival que causó buena impresión y no se le puso nada fácil a los valleros.

Fue, a la postre, un partido que sirvió para que los jugadores vayan mejorando su puesta a punto de cara a una categoría que no admite titubeos ni errores y eso el equipo lo sabe y se está trabajando con una fuerte carga de trabajo.