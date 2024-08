Benipeixcar, memòria i exemple

En visitar Benipeixcar, a principis del passat segle, un personatge molt sabut, va deixar escrit que «ni la iglesia ni el pueblo ofrecen nada digno de mención». Hi vivien unes 700 persones, que s’esforçaven en el treball de la terra, en portar avant la família, des de feia segles, però a l’erudit només l’interessaven les pedres i els papers, entre altres raons, perquè la futura història social encara no havia nascut.

El llarg camí per a ser poble, comunitat, comença en una alqueria islàmica, possiblement Abin Bixkar, els de Bixquert o els de Biskra, amb pobladors de procedència berber, propera a la naixent vila de Gandia de la segona meitat del segle XIII. Al següent segle van apareixent, sobretot per compra, els senyors o propietaris, que per raons fiscals i de jurisdicció tindran plets amb Gandia. L’hàbil política de la duquessa Maria Enríquez adquirirà Benipeixcar, en l’any 1502, per a formar part del ducat dels Borja. Són els temps de la gran expansió del conreu del canyamel i de la indústria del sucre, amb la necessitat de mà d’obra barata, com la dels moriscos. Són també els anys dels intents de conversió dels musulmans o d’aclarir la fe dels cristians nous, per als quals a més d’alguns cristians vells, hi ha una vicaria depenent de la parròquia del Real de Gandia.

L’expulsió dels moriscos l’any 1609 significarà una profunda reordenació demogràfica de la comarca, amb una redistribució d’habitants procedents d’altres pobles del ducat o de comarques veïnes, a més d’un reduït contingent de mallorquins i genovesos. L’arribada d’italians té el seu origen per les relacions familiars dels ducs, alguns casats amb membres de la família Dòria. Així, a Benipeixcar arribaran genovesos que aniran deixant els seus cognoms fins a l’actualitat, com els Capellino, Orengo o Bufante, entre d’altres. La repoblació, sempre insuficient, produirà la desaparició d’alqueries o llogarets, tan sols identificats pels noms d’algunes partides o llocs significatius, com Alcodar, Benieto o Benicanena, i alguns més.

Perduda la riquesa del sucre, va avançar la transformació de l’agricultura amb la plantació de moreres, base de la potent indústria de la seda, però amb cada vegada més presència dels cultius d’horta, ja ben entrat el segle XVIII, mentre la casa ducal dels Borja passava a mans dels ducs d’Osuna. La vida dels llauradors continua sense a penes canvis i amb ben poques expectatives de millora i el mateix creixement demogràfic del poble s’estabilitza al voltant dels 300 habitants.

El segle XIX, desaparegut el sistema senyorial, donarà pas als termes municipals, regits per ajuntaments, integrats en la nova divisió provincial de l’antic regne. El terme de Benipeixcar serà ben menut i condicionarà el seu desenvolupament demogràfic, sempre molt limitat. Cap a la meitat del segle ja tenia uns 350 habitants, però amb ben poca atenció sanitària, sempre llastada per les febres intermitents o tercianes, falta de bons camins i d’instrucció.

Quan comença el segle XX la població s’ha duplicat, de tal manera que en 1960 arribarà als 2037 habitants. El creixement, d’altra banda, significarà la seua unió física amb Gandia, que serà una de les motivacions, d’acord amb la Llei de Règim Local, de 1955, que a l’article 13 especificava que la fusió de municipis s’hi podia fer «cuando por el desarrollo de las edificacions se confundan sus núcleos urbanos». Curiosament l’any 1953 havia aconseguit la seua independència eclesiàstica amb la creació de la parròquia de Sant Cristòfol, en substitució de la vicaria depenent del Real de Gandia.

D’acord, en conseqüència amb la legislació vigent, el Consell de Ministres, en 1965, va integrar els termes de Beniopa i Benipeixcar al de Gandia, amb la constitució d’un únic ajuntament. S’hi optava així, per la fórmula més dura, tot deixant de banda el que la mateixa Llei de Règim Local, als article 29 al 37, disposava sobre l’establiment de mancomunitats voluntàries «para obras, servicios y otros fines de competencia municipal», sense perdre la independència dels municipis que s’acolliren a esta forma de col·laboració. És evident que la cultura de mancomunitat no ha tingut cap presència entre nosaltres i que, encara actualment, no acaba de tindre el protagonisme pràctic que contribuiria a millorar molts dels servicis existents, com les mateixes comunicacions viàries.

Fer memòria del poble de Benipeixcar no sols és un acte d’agraïment a totes les generacions que el van fer possible, sinó una presència viva d’una comunitat que assaborix cada dia l’estimat centre històric de la placeta de l’Església, del Racó, de la font, dels carrers amb els noms tradicionals. I, més encara, quan evoca noms estimats, les menudes històries del veïnat, les festes, els jocs infantils i també els moments difícils de dol. En una societat tan uniforme com l’actual, no podem perdre este suplement d’ànima que els nostres pobles encara conserven, difonen i defensen.