A ningú que li passe!

El poble de Palma recupera l'aigua de l'aixeta després de 10 mesos de patiment. Anys i anys de manca de gestió pels anteriors governs de PP i PSOE van tindre com a conseqüència directa que el nostre veïnat es quedara sense aigua apta per a consum humà el passat mes d’octubre.

Per això, des de l’Ajuntament de Palma no van dubtar en fer el que calguera per a recuperar este servei quan abans, i hui ja podem dir que és una realitat. Però fins arribar a este bones notícies el govern municipal de Gent de Palma-Compromís ha hagut de treballar de valent en la més absoluta soledat institucional. Des del repartiment manual de marraixes a comerços i famílies fins a acords interadministratius amb la Mancomunitat per a trobar altres fonts d’aigua, passant per un seguit de reunions amb Ajuntaments i la Confederació Hidrogràfica per trobar els permisos de diferents instàncies o l’elaboració dels contractes d’obres en temps record, tot s’ha impulsat des de l’Ajuntament.

Sempre se diu que de les crisis aprenem i progressem. Ací van algunes reflexions que volem compartir una volta les aigües han tornat a mare.

En primer lloc cal agrair al veïnat la seua paciència i ajuda en tot aquest llarg procés que els ha complicat la vida en excés durant mesos. No podem dir el mateix del Partit Popular de la Diputació i la Generalitat, que a preguntes i mocions de Compromís es va comprometre a ajudar tècnica i econòmicament a Palma, però de qui encara esperem l’ajuda. No han arribat fons ni per als 60.000 euros que hem invertit en marraixes ni tampoc per al milió d’euros que hem hagut d’invertir per a connectar-nos amb el Pou de Vilallonga. Mentrestant, les veïnes i veïns de Palma hauran d’assumir una taxa de 18 euros al trimestre durant 25 anys. Si les Diputacions no estan per a estos casos de què serveix mantindre-les?

Pareix que alguns han posat en pràctica allò de “a l’enemic [polític], ni aigua”. Tornem a les èpoques on el color polític de l’Ajuntament importa a l’hora d’abordar els problemes reals de la gent. Clientelisme i mala gestió amb privilegis per a uns poquets i patiment per a la majoria. Front això, des de Compromís reclamem un Tracte Just a Diputació i Generalitat per a que els Ajuntaments puguen garantir els serveis bàsics a tots els seus habitants, de la mateixa manera que el demanem respecte de l’estat per al poble valencià. També caldria fer un pensament sobre la necessitat d’abordar una segona descentralització fiscal en favor del món local, donat que és qui ha d’assumir serveis tan importants com l’aigua, l’urbanisme o els serveis socials.

La segona reflexió és sobre la realitat que cada volta més patim vinculada a l’emergència climàtica. I és que la gent de Palma bé sap que el canvi climàtic no és cap predicció fatalista, sinó un repte del present que afecta ja el nostre benestar. També estem veient -ho a Teulada o a Poblenou de Benitatxell. Per això tindre governs negacionistes al front de les administracions valencianes és un perill per a les nostres vides. Un any de PP (ara sense l’excusa-llast de Vox) se veuen que les solucions màgiques del senyor Mazon no existeixen. De què serveix retallar un 0,00003% en sous de polítics o pagar per anticipat 36 milions d'euros als bancs si després no hi ha diners per a les coses del menjar (o de beure en este cas).

Per això cal més ambició climàtica per a mitigar els efectes del canvi climàtic, posant la sostenibilitat al centre de les polítiques i invertint en infraestructures adaptades a les condicions climatològiques cada vegada més adverses. Front a megaobres depredadores amb el territori, renaturalització dels pobles i ciutats; front a la desídia en prevenció d’incendis, protecció dels parcs naturals; front a les rebaixes d’impostos als més rics, inversions productives que ens ajuden a viure millor, o almenys a poder seguir bevent de l’aixeta.

Esperem que cap poble es veja confrontat a una situació tan greu com la de Palma, o almenys de la forma que ha patit el nostre veïnat. Deu mesos sense aigua, a ningú que li passe!