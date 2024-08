Torpedo 'fake' para intentar desestabilizar al gobierno de Tavernes

Compromís per Tavernes de la Valldigna ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha anunciado una denuncia contra un perfil de Facebook, presuntamente falso, por "suplantación de identidad" después de que la tarde de este martes difundiera a través de esta misma red social un mensaje escrito supuestamente por la formación valencianista en el que criticaba a la alcaldesa, Lara Romero, y al PSPV del municipio, partido con el que mantiene un pacto de gobierno en esta localidad, por una reunión celebrada el lunes con vecinos y vecinas de dos calles del centro que van a ser reformadas.

Este perfil compartía en un foro de esta misma red social en el que hay vecinos y vecinas de este municipio un pantallazo en el que se podía ver un escrito bajo el nombre y foto de perfil de Compromís, donde criticaba que durante la reunión Romero había asumido todo el protagonismo a pesar de que Josep Llàcer es concejal de Obras Públicas y que, además, se trata de un proyecto de la pasada legislatura.

El partido niega que esa publicación haya existido nunca y aseguran que se trata de un montaje gráfico que ha tomado la estética de la formación valencianista en el perfil de la red social.

La voz de alarma saltó cuando, minutos después de que apareciera la publicación, una destacada militante de la formación valencianista, miembro de la ejecutiva, respondía a la publicación realizada por el supuesto "troll", apuntando que el escrito era totalmente falso.

El partido ha emitido esta mañana un comunicado en el que ha dejado claro que "en ningún momento, en ninguno de nuestros perfiles en las redes sociales se ha publicado un post poniendo en duda la lealtad institucional del PSOE de Tavernes de la Valldigna y de la alcaldesa, Lara Romero, respecto a nuestros concejales y colectivo". Desde Compromís aseguran, además, que la persona que está detrás no es ningún militante ni simpatizante.

De hecho, fuentes consultadas consultadas por este periódico consideran que el objetivo de este perfil presuntamente falso es desestabilizar al Gobierno local, con mensajes que buscan sacar a la luz una supuesta falta de confianza o de entendimiento entre los miembros del ejecutivo local, algo que tanto Compromís como el PSPV han dejado claro que no existe. El propio comunicado asegura que "estas manifestaciones solo tienen como objetivo romper el gobierno de progreso de Tavernes de la Valldigna".

"Lealtad y apoyo"

Ante esta situación, el partido ha anunciado que va a presentar una denuncia ante las autoridades.

También ha reaccionado la agrupación local del PSPV, que, a través de sus redes sociales ha compartido el comunicado de Compromís, y ha destacado que "el equipo de gobierno está realizando una gran labor conjunta" y apunta que "lealtad y apoyo son la base fundamental del día a día en el ayuntamiento y las calles de la ciudad".

La secretaria local de Compromís, Noe Alberola, también se ha pronunciado sobre esta cuestión, señalando, incluso, hacia donde dirigen las sospechas de la persona o personas que podrían estar detrás del perfil falso. "Solo hay un único interés en todo esto y, quien sabe sumar, sabrá quién es el interesado en romper un gobierno de progreso", asegura, remarcando que, como cara visible de la ejecutiva, "constanto que de las redes de Compromís no ha salido ningún post en los últimos días".

Alberola deja claro que desde su partido "no tenemos ninguna intención de dejar el gobierno" y denuncia que "no hay política más sucia que la que se hace en la sombra y este no es el talante de Compromís".

El perfil en cuestión lleva algunas semanas participando en debates y realizando publicaciones en un foro de Facebook donde se juntan vecinos y vecinas de la localidad. En sus escritos siempre se muestra favorable a Compromís pero muy crítico con el PSOE y con la alcaldesa, Lara Romero. Por lo que escribe, parece que tiene mucha información sobre la gestión municipal.

En Compromís, de hecho, hace tiempo que son conocedores de la existencia de este perfil que habla en su nombre y han llevado a cabo consultas internas para conocer si es alguien del propio partido quien está detrás del mismo. Fuentes consultadas por este periódico descartan que sea así.