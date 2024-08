Mundo ‘fake’

Esta semana una periodista experta en redes sociales publicaba un artículo sobre la necesidad de no abandonar X (antes Twitter) para no hacer el juego a su propietario, el magnate Elon Musk, que apoya la candidatura de Donald Trump. «Conviene recordar que los actores de la desinformación juegan siempre con una carta bajo la manga: la posibilidad de que sus oponentes acaben tirando la toalla y despejen el terreno. No convendría darles ese gusto», decía la autora. Permanecer en Twitter (ahora X) sería un acto de «rebelión democrática» que impediría que la desinformación y la basura habituales en esa red social quedasen sin antagonistas ni control sobre los hechos, que es lo que querrían tanto su dueño como las activas milicias ultra del universo ‘fake’: contar con una plataforma de discurso único.

Pero el dilema de seguir o no en Twitter (ahora X) es falso. Para empezar, nadie cree que abandonar esa red social (o cualquier otra) en masa sea posible, y parece que a lo único a lo que pueden aspirar las esforzadas tropas anti-fake es a hacer de muro de contención de la porquería, evitando que sea decisiva en las elecciones norteamericanas (de las que tantas cosas dependen) de noviembre. ¿Y después qué?

Nada más discutible, por otra parte, que creer que a la producción sistemática de noticias falsas en Twitter se opone un diligente, ordenado y vigilante mundo de usuarios ecuánimes ocupados en desarmar bulos y en predicar con éxito el valor de los hechos. Lo cierto es que quienes mayoritariamente forman parte de plataformas ‘fake’ como Twitter no están tan imbuidos de certezas o de su papel en las redes, sino que son personas corrientes, no necesariamente interesadas en política, ni siquiera en la noción de «verdad», y vulnerables no tanto a los embustes más obvios como a los que se presentan camuflados de las insidias más refinadas.

El problema no reside en jugar a la contraofensiva en Twitter (medida tan eficaz como irrumpir en un burdel invocando el sexto mandamiento) sino en admitir que vivimos, como dice el exministro de economía griego Yanis Varoufakis, en un nuevo orden tecnofeudal que conspira abiertamente contra los valores democráticos y que debe ser regulado con urgencia, precisamente, para que las democracias liberales no acaben siendo un juguete en manos de un puñado de matones. Si la política no está para eso, ¿para qué está?

Como señalaba hace unos días Alberto Garzón «la solución tiene que pasar por la intervención de lo público». Pero la cuestión, hoy, es saber si las instituciones públicas tienen suficiente poder frente a los nuevos señores tecnofeudales cuyos compromisos con la democracia son inexistentes y cuyas plataformas ya han servido de cabeza de puente de cambios políticos históricos, como el referéndum sobre el Brexit o la victoria electoral de Trump en 2016. Desde entonces no parece que hayamos avanzado gran cosa: el célebre psicópata norteamericano continúa manipulando las redes sociales, ahora en connivencia con uno de sus propietarios, otro peligroso lunático, y Facebook, ayer al servicio de Trump, sigue siendo un criadero de bulos, pese a los periódicos expedientes de investigación que le abre Bruselas o los formidables escándalos que acumula. Ese es el paisaje de fondo que nos acompaña mientras avanzamos a velocidad de crucero hacia el iceberg de la posverdad. ¿La propiedad es un robo? Quién le iba a decir a Proudhon que su famosa frase se llenaría de sentido casi dos siglos después.