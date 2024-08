El Consell retira a FGV la gestión del tranvía a Dénia para negociar con el Ministerio de Transportes

El Consell de la Generalitat ha decidido retirar a la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) las competencias para seguir realizando los estudios y proyectos previos a la ejecución de un tranvía que, si algún día se cumple, unirá las localidades de Gandia, Oliva y Dénia.

La decisión tomada anula dos decretos que, en abril de 2023, firmó el Consell del Botànic, en manos del PSPV y de Compromís, que, ya al final de la legislatura, pretendía agilizar los trámites de esa actuación anunciada por la entonces consellera de Infraestructuras, Rebeca Torró.

Este cambio supone devolver el proyecto directamente a manos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que ahora dirige Vicente Martínez Mus.

Según explica el Ejecutivo valenciano, este cambio se ha tomado porque el diseño de ese proyecto todavía no está claro, sino más bien al contrario. En los últimos meses se han producido acontecimientos que obligan a repensar una infraestructura largamente reivindicada en las comarcas de la Safor y la Marina. Entre esos cambios figura la decisión de no construir el llamado Tren de la Costa tal y como se había anunciado. Según señaló en una intervención en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente, existen complejidades técnicas de gran envergadura que obligan a replantear la prolongación del ferrocarril de vía ancha desde Gandia hacia el sur y especialmente hasta Dénia, Benidorm y Alicante. De hecho, todavía no se conocen los resultados del estudio de impacto ambiental que tendría esa obra.

En ese contexto, Óscar Puente sugirió la alternativa de «tren-tram», consistente en la ejecución de una vía férrea versátil que permita conectar tanto los grandes municipios del trazado de forma rápida como las pequeñas localidades y núcleos que generan movilidad, como urbanizaciones de la costa y los hospitales de Gandia y Dénia, para garantizar la movilidad ciudadana sostenible.

FGV no puede asumir las negociaciones

Aunque el presidente de la Generalitat ha criticado que el ministerio descarte el Tren de la Costa, lo cierto es que al mismo tiempo se ha abierto a iniciar una negociación para tratar de «fusionar» los dos proyectos, el tren y el tranvía. De hecho, en una visita a Gandia la entonces consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, señaló que lo lógico sería una única plataforma ferroviaria.

Responsables de la Generalitat y del Ministerio de Transportes también consideran apropiado abrir esa negociación para que esa infraestructura ferroviaria única cumpla todas las funcionalidades que de ella se esperan. Lo negativo es que este trámite supone otro retraso en el proceso administrativo.

Según señala el Consell, esa negociación «no puede ser asumida por la empresa FGV, que solo es el operador de las infraestructuras ferroviarias y tranviarias autonómicas», sino que tiene que recaer directamente por la conselleria, que es «la competente en transportes y en la planificación, coordinación y ejecución de la oferta intermodal del transporte en la Comunitat Valenciana».

El tranvía, o lo que finalmente se construya entre Gandia y Dénia, es un proyecto que los alcaldes de todos los municipios afectados consideran vital no solo para la movilidad ciudadana, sino también para el desarrollo económico y social de la Safor y la Marina.

Un año largo y muy pocas novedades del proyecto

Ciertamente, es muy poco lo que se ha avanzado en el proyecto del tranvía Gandia-Oliva-Dénia desde que la exconsellera Rebeca Torró lo anunció a los alcaldes de las comarcas de la Safor y la Marina, hace ya más de dos años. Después de explicar la idea, el Consell del Botànic incluyó dinero para los primeros estudios y derivó los trámites en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Como era más que previsible, durante la campaña electoral el tranvía fue una promesa no solo del PSPV, sino también del PP porque, como es sabido, Carlos Mazón también anunció esa obra siendo todavía presidente de la Diputación de Alicante. Incluso señaló que había encargado los primeros estudios.

Pasado ya más de un año desde la investidura de Mazón como presidente de la Generalitat, lo cierto es que poco más se ha avanzado. Hace apenas unas semanas se anunció el encargo de los primeros estudios de una obra que requerirá un larguísimo trámite, amén de una inversión significativa, cifrada inicialmente en más de 250 millones de euros, para convertirla en realidad.