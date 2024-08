Los regantes del Serpis mantienen el abono orgánico que limpia los acuíferos

La extensa red de tuberías y sistemas de riego a goteo de la comunidad de los Canales Bajos del Serpis, que es la mayor de la Safor en superficie gestionada, va a seguir contribuyendo a «limpiar» los acuíferos de la llanura central de la comarca gracias a la decisión adoptada por la Junta de Gobierno en el sentido de seguir otra temporada más con el uso de abonos orgánicos en vez de sintéticos.

Esa decisión, que el año pasado ya generó cierta polémica entre algunos regantes que la consideran perjudicial, no solo va en la línea de lo que reclama la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), sino también de las directrices de la Unión Europea y la Generalitat.

Precisamente el pasado marzo expertos de la CHJ, agricultores y técnicos de Medio Ambiente abordaron en una jornada celebrada en Palma de Gandia las posibles soluciones a la alta contaminación del agua existente en el subsuelo de la Safor. Allí ya se dijo que la primera causa es, justamente, el uso masivo e indiscriminado de abonos sintéticos que, después de cumplir su función de alimentar a las plantas y los árboles, sigue filtrando en el suelo hasta alcanzar las masas de agua subterráneas.

Esos elementos, especialmente el nitrato, son los que después obligan a la Administración a tener que gastar mucho dinero para eliminarlos o reducirlos significativamente en los procesos de potabilización del agua, previos a su distribución a las viviendas a través de las redes municipales.

Pese a que se sabe desde hace décadas el origen de esta contaminación, muy pocos agricultores, y menos aún las comunidades de regantes, han modificado los hábitos adoptando cuantas medidas sean necesarias para paliar el problema.

La que sí lo hizo la temporada pasada fue la comunidad Riegos del río Alcoi, con sede en Gandia, que abastece desde los sistemas de captación de Potries a cerca de 24.000 hanegadas distribuidas en 16 términos municipales. El cambio consistió en sustituir los abonos sintéticos disueltos en el agua por otros productos más ecológicos, dejando en manos de cada propietario la opción de complementar con otros productos su propia parcela.

Además de poder certificar una producción ecológica, un sello que muchos compradores buscan, la derivada positiva para el medio ambiente es que ese abonado ya no aporta residuos no deseados al subsuelo, lo que permite que, lentamente, la tierra se vaya limpiando y saneando. «El resultado no va a ser a muy corto plazo», señalan los expertos consultados, quienes añaden que lo deseable es que cunda el ejemplo y la decisión adoptada por la comunidad de los Canales Bajos del Serpis se extienda al resto de entidades de regantes, públicas y privadas, y dejar solo en casos puntuales y justificados el uso de los abonos que degradan la calidad del agua subterránea.

Los expertos que participaron en la jornada de estudio de Palma de Gandia señalaron que no hay que criminalizar a los agricultores, pero sí animar y ayudar en la medida de lo posible a que el cambio realizado por los Canales Bajos se extienda cuanto más mejor.